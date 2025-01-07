以哈有望停火！　以媒：談判已近關鍵點

▲以哈衝突。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）似乎接近達成停火與人質交換協議，外界對加薩地帶15個月來的血腥衝突終結充滿期待，決策者間亦傳出樂觀情緒。

英國《衛報》報導，新一輪旨在促成長久停火的談判於5日在卡達重啟。哈瑪斯6日表示，已向調解者提交一份包含34名以色列俘虜的名單，這些人是在2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊後被強擄走，成為戰爭開端的一部分。哈瑪斯聲稱，這些人質包括女性、兒童及傷者，並作為「人質交換協議第一階段」的一部分；然而，以色列方面指出，哈瑪斯尚未確認這些人是否仍然在世。據法新社消息，哈瑪斯官員稱該組織需要至少一周的停火時間，以確定人質位置並與相關人員聯絡確認狀況。

儘管談判進行中，以色列加強對加薩地區的空襲行動，當地衛生官員稱僅在上周末就有至少100人喪生。以色列軍方尚未回應相關傷亡數字。

根據以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室資料，這份包含34名人質的名單首次於2024年7月提出。以色列和西方情報機構估計，目前在加薩的約95名以色列俘虜中至少有三分之一已被殺害。

美國、埃及及卡達調解的多輪談判未能產生持久停火協議，官方數次表態對突破持樂觀態度，最終卻未能達成協議。不過，由於川普（Donald Trump）即將於2025年1月20日就任美國總統，談判進程再度加速；川普曾警告哈瑪斯若不釋放以色列人質將面臨「重大後果」。

以色列《國土報》（Haaretz）報導，與哈瑪斯的談判已接近關鍵點，以色列代表團對在數日內完成協議表示樂觀。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一在南韓訪問時表示：「若我們無法在未來兩周內達成協議，我仍相信最終會有結果，希望能越早越好。」

加薩地帶目前有230萬居民生活在臨時住所中，寒冷多雨的冬季天氣造成洪水，條件持續惡化。週一再有一名嬰兒因體溫過低死亡，近幾週已有七名嬰兒因嚴酷環境喪生。

以色列地面行動主要集中在加薩北部，但週一一場無人機空襲擊中南部拉法鎮的al-Shawka地區，造成兩名兒童死亡。世界糧食計畫署（WFP）亦指控以軍向其在加薩瓦迪附近運輸食物的標誌明顯的車隊開火，雖有事先取得安全許可，但未造成人員傷亡，以色列軍方尚未回應此事。

同日，約旦河西岸一輛巴士遭到駕車槍擊，三名以色列人喪生，七人受傷。以軍在傑寧及納布盧斯附近擊斃兩名巴勒斯坦人，其中包括一名17歲少年。伴隨加薩戰爭，西岸暴力事件同步升溫。根據加薩衛生部，當地死亡人數已達45,800人，聯合國及救援機構認可該部門數據的準確性。

2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，造成約1,200人死亡、250人被劫為人質。2023年11月的停火協議曾交換80名以色列俘虜和240名巴勒斯坦女性與兒童囚犯，但協議僅維持一周便破裂。