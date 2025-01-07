　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以哈有望停火！　以媒：談判已近關鍵點

▲以色列戰車位在加薩與以色列邊境。（圖／路透社）

▲以哈衝突。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）似乎接近達成停火與人質交換協議，外界對加薩地帶15個月來的血腥衝突終結充滿期待，決策者間亦傳出樂觀情緒。

英國《衛報》報導，新一輪旨在促成長久停火的談判於5日在卡達重啟。哈瑪斯6日表示，已向調解者提交一份包含34名以色列俘虜的名單，這些人是在2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊後被強擄走，成為戰爭開端的一部分。哈瑪斯聲稱，這些人質包括女性、兒童及傷者，並作為「人質交換協議第一階段」的一部分；然而，以色列方面指出，哈瑪斯尚未確認這些人是否仍然在世。據法新社消息，哈瑪斯官員稱該組織需要至少一周的停火時間，以確定人質位置並與相關人員聯絡確認狀況。

儘管談判進行中，以色列加強對加薩地區的空襲行動，當地衛生官員稱僅在上周末就有至少100人喪生。以色列軍方尚未回應相關傷亡數字。

根據以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室資料，這份包含34名人質的名單首次於2024年7月提出。以色列和西方情報機構估計，目前在加薩的約95名以色列俘虜中至少有三分之一已被殺害。

美國、埃及及卡達調解的多輪談判未能產生持久停火協議，官方數次表態對突破持樂觀態度，最終卻未能達成協議。不過，由於川普（Donald Trump）即將於2025年1月20日就任美國總統，談判進程再度加速；川普曾警告哈瑪斯若不釋放以色列人質將面臨「重大後果」。

以色列《國土報》（Haaretz）報導，與哈瑪斯的談判已接近關鍵點，以色列代表團對在數日內完成協議表示樂觀。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一在南韓訪問時表示：「若我們無法在未來兩周內達成協議，我仍相信最終會有結果，希望能越早越好。」

加薩地帶目前有230萬居民生活在臨時住所中，寒冷多雨的冬季天氣造成洪水，條件持續惡化。週一再有一名嬰兒因體溫過低死亡，近幾週已有七名嬰兒因嚴酷環境喪生。

以色列地面行動主要集中在加薩北部，但週一一場無人機空襲擊中南部拉法鎮的al-Shawka地區，造成兩名兒童死亡。世界糧食計畫署（WFP）亦指控以軍向其在加薩瓦迪附近運輸食物的標誌明顯的車隊開火，雖有事先取得安全許可，但未造成人員傷亡，以色列軍方尚未回應此事。

同日，約旦河西岸一輛巴士遭到駕車槍擊，三名以色列人喪生，七人受傷。以軍在傑寧及納布盧斯附近擊斃兩名巴勒斯坦人，其中包括一名17歲少年。伴隨加薩戰爭，西岸暴力事件同步升溫。根據加薩衛生部，當地死亡人數已達45,800人，聯合國及救援機構認可該部門數據的準確性。

2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，造成約1,200人死亡、250人被劫為人質。2023年11月的停火協議曾交換80名以色列俘虜和240名巴勒斯坦女性與兒童囚犯，但協議僅維持一周便破裂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳詩媛要嫁人爆遭退團！樂天10女孩出走　核心成員走光
一殯拆完「先曬地2年」：否則有人會怕　里長曝輝達有興趣
綠島毒販「爬牆逃獄」原因曝光　被天氣擊敗自行返回
快訊／國道貨車翻覆起火　載「3000顆磷酸鋰鐵電池」
柯文哲說謊被打臉！「滅證清單」一次看　不只要橘子出境
把握好天氣！　下波更強「非常濕冷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人類「2032年後」不再變老？　AI專家預測：有望活到500歲

金童跌落神壇！杜魯道43歲當總理　作風「自由過頭」弊端叢生

美國流感肆虐！好市多「1款感冒藥」疑異物汙染　宣布召回

以哈有望停火！　以媒：談判已近關鍵點

川普讚習近平「備受推崇」：我們會處得很好！　再否認縮減關稅

快訊／北韓證實：成功試射「搭載超高音速彈頭」中程彈道飛彈

美國首起「禽流感」病患死亡！　高風險患者養雞中鏢

美國會認證勝選　川普當選第47任總統

網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

紐約開徵「塞車費」首日！　開車族進城意願降低

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

歌手邱軍開車撞死小黃運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

人類「2032年後」不再變老？　AI專家預測：有望活到500歲

金童跌落神壇！杜魯道43歲當總理　作風「自由過頭」弊端叢生

美國流感肆虐！好市多「1款感冒藥」疑異物汙染　宣布召回

以哈有望停火！　以媒：談判已近關鍵點

川普讚習近平「備受推崇」：我們會處得很好！　再否認縮減關稅

快訊／北韓證實：成功試射「搭載超高音速彈頭」中程彈道飛彈

美國首起「禽流感」病患死亡！　高風險患者養雞中鏢

美國會認證勝選　川普當選第47任總統

網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

紐約開徵「塞車費」首日！　開車族進城意願降低

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地？　專家說實話：八點檔都不敢寫

人類「2032年後」不再變老？　AI專家預測：有望活到500歲

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美煤點出兩大優勢

快訊／新北機車行清晨大火！燃燒近百坪濃煙狂竄　樹林板橋快關窗

「苗栗大師兄」1原因逃過一劫！　友人淪豬仔留遺言

金童跌落神壇！杜魯道43歲當總理　作風「自由過頭」弊端叢生

綠島逃獄僅有1人成功回台！　手法如《神鬼交鋒》

詐團車手獲判免刑　1原因反轉改關10個月

快訊／大貨車翻覆起火　載「3000顆磷酸鋰鐵電池」

TOYOTA「阿法雙生特仕車」大陸開賣！皇冠加持折合新台幣410萬

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

科學家：2032年後AI可讓人停止老化　人類可活到500歲

台積電ADR漲逾5%創歷史新高！　那斯達克勁揚243點

拜登宣布　永久禁止「沿岸開採油氣」

俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」

泰國求職詐騙　250人預繳千萬換一場空

女腹痛就醫驚覺罹癌　切除8器官現況曝

韓公調處抓尹錫悅失敗　請警動手又遭拒

網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

快訊／北韓證實：成功試射「搭載超高音速彈頭」中程彈道飛彈

約旦河西岸槍手開車衝村莊　釀3死7傷

馬斯克評論美國以外國家　挪威首相擔憂政治被介入

加拿大總理杜魯道宣布辭黨魁：新黨魁產生後將辭總理

更多熱門

相關新聞

約旦河西岸槍手開車衝村莊　釀3死7傷

約旦河西岸槍手開車衝村莊　釀3死7傷

以色列軍方與救難單位表示，約旦河西岸（West Bank）1座村莊附近6日有歹徒在1輛巴士等車輛上開槍，造成3死7傷。

川普就職前　哈瑪斯：同意釋放34名人質

川普就職前　哈瑪斯：同意釋放34名人質

最新人質影片　19歲女兵憔悴露面

最新人質影片　19歲女兵憔悴露面

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

拜登政府擬軍售以色列逾2600億武器

拜登政府擬軍售以色列逾2600億武器

關鍵字：

以色列哈瑪斯停火加薩戰爭

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

邱軍隱瞞撞死人內幕曝光：怕演出邀約全泡湯

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面