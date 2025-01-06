　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

▲▼人質家屬抗議以色列政府救援不力。（圖／路透）

▲人質家屬抗議以色列政府救援不力。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普上任前夕，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）通過一份由以色列提出的34名人質交換名單，做為可能達成的停火協議一部分。

根據《路透社》報導，哈瑪斯匿名官員指出，目前已通過一份由以色列提出的34名人質交換名單，而釋放條件就是以色列能承諾撤出加薩，達成永久停火的協議。目前以色列和哈瑪斯仍在協商要釋放多少巴勒斯坦囚犯。

要求匿名哈瑪斯高層表示，初始換囚行動中的這34名人質包括仍被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的所有婦女、孩童、年長者，以及生病的俘虜。不過該名高層同時指出，哈瑪斯需要時間確認他們是否依然活著。

以色列政府則向《路透社》否認收到哈瑪斯提出的人質名單，「與報導的內容相反，哈瑪斯尚未提供人質名單。」CNN詢問了以色列總理辦公室，以了解以色列是否曾提出34名人質的名單，以色列回應，哈瑪斯從未給過完整的倖存人質名單。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列而引爆這場戰爭，期間有251名人質遭到挾持。仍被關押在加薩的96人中有34人被以色列軍方認定已經死亡。

與此同時，根據救援人員表示，以色列5日繼續砲擊加薩走廊，至少又造成23人喪生。

迄今長達近15個月戰爭期間，雙方僅於2023年11月間有過為期一週停火，當時有80名以色列人質、240名巴勒斯坦犯人獲釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新竹8死惡火！　鄰驚爆真相
入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃
免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫
出國前「先排1小時安檢」！旅客塞爆桃機傻眼
各地上演罷免潮　逾10名立委遭鎖定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

歐洲地中海地震中心：薩爾瓦多發生規模6.1地震

戒嚴前要求警察廳長入府　韓總統警衛處長涉內亂被查

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬「上訴最高法院」成南韓首例

泰女舞者被觀眾扯下舞台　男企圖「偷摸她私處」誇張畫面曝光

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【好姐妹可以放心上天堂了XD】她演參加好姐妹喪禮　修遺照幫補口紅還刪對話

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

歐洲地中海地震中心：薩爾瓦多發生規模6.1地震

戒嚴前要求警察廳長入府　韓總統警衛處長涉內亂被查

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬「上訴最高法院」成南韓首例

泰女舞者被觀眾扯下舞台　男企圖「偷摸她私處」誇張畫面曝光

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

這波冷很久！　鄭明典揭原因

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

50萬學子共同回憶　芝麻街美語走下坡原因曝

唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多

泰女來台賣淫撈金　恐爆逃逸潮

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

男趁媽酒醉多次撿屍亂倫！法院判性侵不成立

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

搭機插隊恐被處罰！航空公司一招反制

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

OpenAI執行長：接近「科技奇異點」

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

男童睡覺被熱水潑臉　臉二度燙傷毀容

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬上訴最高法院

女舞者被扯下台　男想偷摸私處誇張畫面曝

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

更多熱門

相關新聞

台企遭控應俄要求　改造精確導引武器

台企遭控應俄要求　改造精確導引武器

烏克蘭軍事媒體Militarnyi引述國際情報社群「InformNapalm」消息指出，台灣一間從事循跡防滑控制系統（TRC）企業應俄羅斯公司的要求，製造、強化用於控制UMPK航空炸彈滑翔套組的伺服驅動器，讓俄軍可以把非導引炸彈（俗稱「笨炸彈」）打造成高精度導引炸彈。

歐洲首例　塞爾維亞部署中國製防空系統

歐洲首例　塞爾維亞部署中國製防空系統

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

最新人質影片　19歲女兵憔悴露面

最新人質影片　19歲女兵憔悴露面

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質

讀者迴響

熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

愛愛「無套射外面」懷孕機率曝！醫警告：小心當爹娘

苦苓爆料慈濟盜圖　受害畫家發聲

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

出國前先排1小時安檢！桃機人潮爆滿畫面曝

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面