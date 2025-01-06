川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

▲人質家屬抗議以色列政府救援不力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普上任前夕，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）通過一份由以色列提出的34名人質交換名單，做為可能達成的停火協議一部分。

根據《路透社》報導，哈瑪斯匿名官員指出，目前已通過一份由以色列提出的34名人質交換名單，而釋放條件就是以色列能承諾撤出加薩，達成永久停火的協議。目前以色列和哈瑪斯仍在協商要釋放多少巴勒斯坦囚犯。

要求匿名哈瑪斯高層表示，初始換囚行動中的這34名人質包括仍被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的所有婦女、孩童、年長者，以及生病的俘虜。不過該名高層同時指出，哈瑪斯需要時間確認他們是否依然活著。

以色列政府則向《路透社》否認收到哈瑪斯提出的人質名單，「與報導的內容相反，哈瑪斯尚未提供人質名單。」CNN詢問了以色列總理辦公室，以了解以色列是否曾提出34名人質的名單，以色列回應，哈瑪斯從未給過完整的倖存人質名單。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列而引爆這場戰爭，期間有251名人質遭到挾持。仍被關押在加薩的96人中有34人被以色列軍方認定已經死亡。

與此同時，根據救援人員表示，以色列5日繼續砲擊加薩走廊，至少又造成23人喪生。

迄今長達近15個月戰爭期間，雙方僅於2023年11月間有過為期一週停火，當時有80名以色列人質、240名巴勒斯坦犯人獲釋。