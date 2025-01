哈瑪斯發布最新人質影片　以色列女兵「被擄15個月」憔悴露面

▲19歲以色列女兵莉莉出現在人質影片之中。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

哈瑪斯公布最新人質影片,2023年10月7日、也就是加薩戰爭爆發的那一天,以色列女兵莉莉(Liri Albag)在該國南部邊境基地被擄,迄今已經過了15個月,她在鏡頭前模樣憔悴、面容枯槁,呼籲政府趕緊確保人質獲釋。

在這段未標註日期、長度約3分半鐘的影片裡,莉莉說著希伯來語,呼籲以色列政府確保自己獲釋。她是被徵召入伍的女兵,在南部邊境「納海奧茲」(Nahal Oz)的基地,跟另外6名同袍一起被綁架。而在這7名被擄女兵之中,至今僅有1人獲釋。

莉莉家屬發布聲明指出,這段影片令他們非常心碎,「這不是我們認識的女兒和姊妹,她出現明顯的嚴重心理壓力。我們呼籲總理、世界領袖與所有決策者,是時候以『你自己的孩子在那裡』的方式做出決定了。」

Liri Albag, an IDF soldier held hostage by Hamas, automated translation - take it with a grain of salt.



Having 85,000 tons of bombs dropped all around you takes its toll on your state.



The IDF hasn't managed to finish her off yet, but I assume big share of hostages already… https://t.co/yuAHJ9Rb7t pic.twitter.com/vnuN8TvmoF