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哈瑪斯發布最新人質影片　以色列女兵「被擄15個月」憔悴露面

▲▼最新人質影片　19歲女兵憔悴露面。（圖／翻攝X）

▲19歲以色列女兵莉莉出現在人質影片之中。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯公布最新人質影片，2023年10月7日、也就是加薩戰爭爆發的那一天，以色列女兵莉莉（Liri Albag）在該國南部邊境基地被擄，迄今已經過了15個月，她在鏡頭前模樣憔悴、面容枯槁，呼籲政府趕緊確保人質獲釋。

在這段未標註日期、長度約3分半鐘的影片裡，莉莉說著希伯來語，呼籲以色列政府確保自己獲釋。她是被徵召入伍的女兵，在南部邊境「納海奧茲」（Nahal Oz）的基地，跟另外6名同袍一起被綁架。而在這7名被擄女兵之中，至今僅有1人獲釋。

莉莉家屬發布聲明指出，這段影片令他們非常心碎，「這不是我們認識的女兒和姊妹，她出現明顯的嚴重心理壓力。我們呼籲總理、世界領袖與所有決策者，是時候以『你自己的孩子在那裡』的方式做出決定了。」

對此，以色列總理納坦雅胡回應，政府將持續努力不懈把人質帶回家，「任何膽敢傷害我們人質的人，將為他們的行為承擔全部責任。」

衛報報導，納坦雅胡所面臨的國內壓力與日俱增，被要求盡速達成協議、釋放人質。家屬成立的「人質和失蹤家屬論壇」（The Hostages and Missing Families Forum）每周都會舉辦示威，最新一場4日才在特拉維夫市（Tel Aviv）上演。

2023年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境突襲，導致1200人身亡、251人被擄，該國隨即對加薩展開復仇式圍困與空襲，誓言殲滅這個巴勒斯坦武裝組織。隨著戰火持續超過1年，加薩大片土地被夷為平地，多數居民流離失所，並且已逾4.5萬人死亡。以色列軍方宣稱，該國人質一共34人喪命，96人依然被扣留在加薩。

卡達、埃及與美國已經努力斡旋數月，至今未能成功調停、以結束衝突。不過，1月4日，交戰雙方已經在卡達恢復停火談判。

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