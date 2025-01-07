趕在川普上台前　拜登宣布永久禁止「沿岸開採油氣」

▲美國總統拜登6日宣布永久禁止在沿岸大片海域開採石油與天然氣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登6日宣布，將永久禁止在沿岸大片海域開採石油與天然氣。他趕在卸任前頒布這項關鍵海洋保護措施，因為川普允諾1月20日就任後將大幅增產化石燃料。

法新社報導，這項禁令適用範圍涵蓋美國大西洋沿岸和墨西哥灣東部，以及緊鄰加州、俄勒岡州（Oregon）及華盛頓的太平洋沿岸，還有靠近阿拉加州的部分白令海（Bering Sea）水域。

根據白宮聲明，這項禁令可保護超過2億5300萬公頃的水域。

拜登（Joe Biden）透過聲明表示，「隨著氣候危機持續威脅全國社區，加上我們正向潔淨能源經濟轉型，為了後代子孫著想，現在就是保護海岸的最佳時機。」

這項禁令沒有終止期限。這意味川普（Donald Trump）就任後若想推翻它，不論在法律或政治上都將是個棘手任務。

拜登是依據1953年通過的「外大陸棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）採取這項措施。該法律賦予聯邦政府開採離岸資源的權力。

不過，這項法律並未明確規定，總統是否可以繞過國會，單方面撤銷前總統頒布的禁令。

目前美國的油氣開採率已創下歷史新高，但川普在競選期間承諾將「釋放」國內化石燃料生產，以降低能源成本。

美國媒體上週披露拜登可能發布這類禁令，川普團隊即將上任的白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨即批評此舉是「可恥的決定，意在針對授權川普增加油氣開採和降低能源成本的美國人民進行政治報復」。

部份倡導環境保護的非政府組織（NGO）則對拜登的決定表示歡迎。美國「海洋保育組織」（Oceana）氣候與能源部主任高登（Joseph Gordon）說，「對海洋來說，這是一場史詩級的勝利！珍貴的沿海社區得以受到保護，能夠留給後代子孫。」