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社會 社會焦點 保障人權

拖網漁船海洋國家公園內違規採捕　海管處取締開罰最高15萬

記者陳洋、趙蔡州／澎湖報導

內政部國家公園署海洋國家公園管理處2024年12月29日派人執行澎湖南方四島國家公園巡查時，在東吉嶼東側海域發現有拖網漁船正在進行違規採捕，違反《澎湖南方四島國家公園區域內禁止事項》及《漁業法》第44條，巡邏人員立刻靠近取締、取證並進行驅離，後續將函送漁業主管機關裁罰。

海管處表示，拖網漁船在東吉嶼東側海域進行違規採捕，違反《澎湖南方四島國家公園區域內禁止事項》，違反第1次得開罰1500元、違反第2次以上每次開罰3000元，以及違反《漁業法》第44條，得開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，案件已函送漁業主管機關裁罰。

▲▼海洋國家公園內違規採捕 海管處嚴打違規漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

▲拖網漁船海洋國家公園內違規採捕，海管處取締開罰最高15萬。（圖／記者陳洋翻攝）

海管處指出，時屆冬季，許多洄游魚群會隨著洋流南下來到澎湖南海水域，為了為確保合法漁船合規作業，管理站均會依據海況、天氣預報及民眾通報，彈性調整巡查位置，或增加保育巡查船次，例如今年1月5日巡航至東吉嶼及鋤頭嶼，紀錄8艘次從事傳統季節洄游魚種撈捕作業之漁船，並無查獲娛樂漁業漁船或其他船隻作業情形。

海管處統計，去年迄今已執行澎湖南方四島海域巡查243次，空拍機巡查27次，取締違法捕撈行為人145人次，勸導58人次，裁處罰鍰55人次。

澎湖南方四島國家公園為兼顧資源保育、區域發展與居民權益，於國家公園計畫闡明得許可既有傳統之季節洄游性之漁業活動，對於符合前揭原則之合法漁業活動不受影響，確保合法漁民的生計與海洋生態的共存，實現生態保育及漁業經濟的雙贏目標。

海管處呼籲，在國家公園範圍內禁止電、毒、炸及潛水打魚，經漁業主管機關公告禁止管制之漁業活動，例如近岸三浬內從事拖網等違規行為，以及娛樂漁業漁船、遊艇、自用小船及載客小船，請勿在國家公園範圍從事釣魚活動，均將嚴格取締，呼籲民眾遵守相關規定，以免觸法受罰。

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