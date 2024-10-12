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金門坑道音樂節登場！翟山坑道成天然音樂廳　1200人到場欣賞

▲▼ 2024年金門坑道音樂節「龍」重登場 內政部 ：戰役史蹟活化再利用最佳典範 。（圖／記者林名揚翻攝）▲▼ 2024年金門坑道音樂節「龍」重登場 內政部 ：戰役史蹟活化再利用最佳典範 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2024年金門坑道音樂節登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

2024金門坑道音樂節於10月12、13日登場，內政部次長董建宏表示，透過音樂節推廣金門戰地文化，讓民眾能在歷史場域中以多元方式親近戰地遺址，了解其歷史背景與國家公園保育意義，強化金門作為歷史教育與文化傳承基地的角色，彰顯戰役史蹟活化的價值。

▲▼ 2024年金門坑道音樂節「龍」重登場 內政部 ：戰役史蹟活化再利用最佳典範 。（圖／記者林名揚翻攝）

內政部國家公園署日在翟山坑道舉辦「2024年金門坑道音樂節」，董建宏表示，金門坑道音樂節，一直是國際知名的音樂盛會，也是金門戰役史蹟活化再利用最佳典範，今年邁入第16年頭，這次音樂節以欣欣向「龍」為主題，邀請男中音林政勳、女高音賴珏妤、二胡演奏家王瀅絜，搭配知名作曲家林佳瑩及詩人向陽等頂尖藝術家，以翟山坑道為靈感創作，饒富情感的樂曲及詩句，精彩演出6場次，每場次200人，總計約1200名觀眾到場欣賞，感受獨一無二戰地藝文風情。

▲▼ 2024年金門坑道音樂節「龍」重登場 內政部 ：戰役史蹟活化再利用最佳典範 。（圖／記者林名揚翻攝）

董建宏表示，國家公園署金門國家公園管理處自98年起於翟山坑道舉行金門坑道音樂節，已有超過23000位樂迷參加，透過音樂節推廣金門戰地文化，讓民眾能在歷史場域中以多元方式親近戰地遺址，了解其歷史背景與國家公園保育意義，強化金門作為歷史教育與文化傳承基地的角色，彰顯戰役史蹟活化的價值。

▲▼ 2024年金門坑道音樂節「龍」重登場 內政部 ：戰役史蹟活化再利用最佳典範 。（圖／記者林名揚翻攝）

董建宏補充，這次金門國家公園管理處響應環保，特別將音樂節首次將節目單全面電子化，以現場提供QR碼方式供觀眾掃碼閱覽，落實節能減碳、無紙化等理念。

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