高三生遭霸凌「打到吐血斷牙」！家長怒控校方吃案　教育局回應了

▲新北某高職爆霸凌，高三生被打到吐血斷牙。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名王姓高三學生的家長指控，她的孩子就讀新北某高職，去年11月遭同學霸凌在教室狂毆20多拳，孩子被打到吐血斷牙，然而老師卻消極處理，校方也疑似「吃案」，未在第一時間校安通報。儘管校方否認延誤通報，新北市政府初步調查後認定，學校確實有延遲通報疑慮，目前已成立調查小組追查，釐清事件始末。

王姓學生的母親6日指控，她的孩子就讀新北某高職三年級，去年11月27日下午在教室遭到A同學霸凌，A同學先是拿衛生紙往兒子的嘴巴塞，看著兒子沒有反應還說「幹嘛站著不動」，接著A同學在其他同學的鼓動下朝兒子拳打腳踢，先後至少狂毆了20多拳。

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王母表示，事件發生在下午1點多，明明孩子都被打到一度吐出鮮血，臉部腫大、四肢及腰腹多處瘀青，牙齒斷裂搖晃，她卻直到下午4點多才收到老師通知，她趕到學校看到兒子的慘狀心都快碎了，詢問老師發生什麼事情，老師卻以「打架互毆」簡單帶過，她無奈只好先帶孩子就醫驗傷。

王母不能接受的是，事件發生後，教官要求當時有拍攝影片的同學將影片刪除，原因是會影響校譽，且2天後學校召開協調會，A同學的家長反控她的孩子先動手，老師也偏向A同學，最初只拿出一些不重要的拉扯影片，沒有公開整個霸凌過程，後來又說兒子是看見有人錄影，所以故意被打不還手。

王母還指控學校並未第一時間通報教育局，各種的處理瑕疵讓她覺得學校想要大事化小、小事化無，她立刻向新北市議員蔡淑君陳情，後來協調破局，她拿著驗傷單、影片等證據報警提告A同學傷害，也希望可以有第三方來介入調查，還原真相。

對此，被指控的高職校長否認延誤通報，強調事件發生後，第一時間就讓2位同學到教官室釐清情況，可能是由於當時王同學戴著口罩，加上冬天穿長袖看不出傷勢，老師才認為是雙方互毆，對於老師的說法，他也覺得不妥，目前已按程序召開霸凌調查，也會請第三方單位公正調查。

儘管校方否認延誤通報，新北市教育局表示，學校通報及處理過程，確實有延遲校安通報的疑慮，教育局已函文糾正學校，要求提交檢討報告，後續會究責處理，霸凌事件也已召開審查小組會議並外聘3位委員組成調查小組，針對雙方衝突及疑似霸凌行為進行詳盡調查。