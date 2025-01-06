7成大學未訂職場霸凌處理期限　高教工會批制度混亂

▲高教工會舉行記者會批評大學職場霸凌處理規範不足。（圖／高教工會提供）

記者楊惠琪／台北報導

去年11月勞動部爆發有員工因長期遭主管霸凌，震驚各界。高教工會針對大專教職員人數最多的30所公私立大學進行盤點，發現大專校院對遭受霸凌或職場不法侵害事件時，缺乏完善明確的制度性保障，也沒有校內專門的法規制度，導致處理過程有諸多模糊地帶，呼籲各校應儘速進行制度改革。

高教工會今舉行「大專職場遭不法侵害、霸凌，各校防制混亂」記者會，針對大專教職員人數最多的30所學校（包括台灣大學、成功大學、陽明交大、輔仁大學、淡江大學、逢甲大學等17所公立與13所私立大學），檢視各校制定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，發現當前大專對遭受霸凌或職場不法侵害事件時，在處理制度上，不但極為混亂且充滿模糊不清的缺漏，更嚴重缺乏完善、明確的制度性保障。

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高教工會研究院研究員陳柏謙指出，30所調查學校中，有7成學校，當疑似遭不法侵害教職員正式通報或申訴後，完全沒有明確訂出處理期限（僅陽明交大、清華大學、文化大學、東海大學、台北科技大學與嘉義大學有明確訂定處理期限），多數受害者無法預期學校何時會有調查與處理結果。

陳柏謙說，有高達九成學校，在職場不法侵害防制計畫中，對處理或調查過程嚴重缺乏明確制度性規範，部分學校防制計畫甚至簡陋到幾乎照抄勞動部指引。許多學校連處理或調查小組如何組成、成員產生、實際調查如何運作等重要程序的規範都付之闕如。

陳柏謙進一步指出，30所大學在職場不法侵害防制計畫中，皆無比照性騷擾防治模式，將疑似加害人與被害人立即隔離，導致受害教職員在通報或申訴後，仍須冒著風險與加害者處於同一職場空間。此外，僅中原、義守大學兩校，針對職場霸凌的處理與調查等，訂定校內專門的法規制度，其餘28所公私立大學，則僅含在「職場不法侵害」內。

高教工會呼籲，各大學應立即進行制度改革。並提出三大訴求，職場霸凌或不法侵害的調查處理程序，應明確化規範；學校接獲申訴後，即須採取有效的糾正與補救措施；建立校外再申訴救濟管道。