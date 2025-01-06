▲市長張善政、議長邱奕勝(右)共同發表兩款蛇年春聯。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2025 乙巳年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會」、6日於市府舉行。市長張善政、議長邱奕勝共同揭曉兩人聯名的「好運來」春聯。張善政表示，「蛇馬攏順」春聯，於1月13日起至市府部分第一線機關及3個旅遊服務中心(桃園火車站、中壢火車站及高鐵桃園站)索取。

而「好運來」春聯將透過里鄰系統分送，並配送至各區公所供民眾索取，亦可至桃園市政府官網下載電子春聯；「金元寶」造型福袋，則將在春節期間，至各大宮廟祈福參香時發放給市民，期許新的一年，福滿盈、財富進。

▲桃園發表兩款蛇年春聯。（圖／市府提供）

張市長說，今年新春春聯特別邀請桃園在地書法老師王鈺權、徐經綸操刀揮毫，並由設計師林玳榕針對紅包袋及福袋進行充滿動態感與互動性的設計，增添趣味性，讓蛇年新春春聯、福袋及紅包袋能以更親民、討人喜愛的形象展現給所有市民朋友。

▲桃園發表兩款蛇年春聯，金元寶福袋同步亮相。（圖／市府提供）

市府新聞處表示，蛇年春聯以「蛇馬攏順」為題詞，取其諧音，代表金蛇年事事「蛇」麼都順；另外，第二款由張善政市長與邱奕勝議長共同聯名「好運來」春聯，而蛇年又稱小龍年，因此在排版上將「龍」字縮小，呈現小龍之姿，代表好運(攏)來、小龍年到來的意涵。兩款春聯再加上象徵富裕吉祥的「金元寶」造型福袋，以及搭配兩款春聯題詞所設計的紅包袋，充分展現桃園金蛇年的新氣象。

新聞處也指出，「桃園事」臉書粉絲專頁亦將舉辦抽獎活動，只要在新春福品貼文底下留言新春吉祥話，就有機會獲得限定的「蛇馬攏順」或「好運來」紅包袋，讓大家在金蛇年福氣滿載。