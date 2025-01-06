台鐵第2批從業人員「招考699人」明截止報名　起薪3.6萬元

▲台鐵第2次從業人員預計招募699名，報名日期至明天為止。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為補充基層人力，台鐵公司第2次從業人員預計招募699名新血加入，台鐵公司表示，凡高中職以上畢業就可報考，起薪至少3.6萬至4.3萬元，報名日期至明天，將於2月9日進行體能測驗、2月23日筆試，4月11日公告甄試結果。

去年12月21日、12月28日及今年1月4日，台鐵公司在高雄、台中、台北及花蓮舉辦4場次巡迴說明會，總經理馮輝昇等公司高層到場給予求職者勉勵，運務、工務、機務、電務等單位學長姐分享實務經驗，總計吸引逾360人次參加。

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▲台鐵第2次從業人員預計招募699名，並在各地舉辦巡迴說明會。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，此次甄試報名期限至1月7日，甄試簡章已公告於台鐵官網人員招募頁面，採線上報名，職缺豐富多元，想搶攻國營事業職缺，不要錯過這次進入鐵路事業的絕佳機會。

台鐵第2次從業人員招募相關資訊：



(一) 甄試錄取名額及類科：

1. 助理工程師、助理管理師：錄取55名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項。

2. 技術員、事務員、站務員：錄取114名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、都市計畫、機械、電機、職安管理、職安護理、品保稽核、資訊、企劃研析、事務管理、地政管理、人力資源及運務等15項。

3. 助理技術員、助理事務員、助理站務員：錄取389名，甄試類科包含土木工程、建築工程、電務、電力、機械、電機、運務、材料管理、資訊及事務管理等10項。

4. 服務員：錄取141名，甄試類科包含運務、土木工程、建築工程、電務、電力、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務及養路工程等12項。



(二) 甄試重要時程：

1. 報名期間：即日起至114年1月7日。

2. 體能測驗：114年2月9日。

3. 筆試：114年2月23日。

4. 口試或術科：114年3月30日。

5. 甄試結果公告：114年4月11日。