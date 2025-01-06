出獄10多天就殺人！牛刀「刺胸捅腹」奪鄰居命　動機令人傻眼

▲翁姓男子涉嫌持牛刀刺殺鄰居，屏檢向法院聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉翁姓男子因細故與蘇姓男子發生口角，涉持牛刀將蘇男刺死，屏東地檢署指揮東港警分局持拘票於5日將他拘提到案，訊後依殺人罪嫌移送偵辦，檢方訊後認翁姓嫌犯涉嫌刑法第271條殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大並有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，於今(6)日上午裁准，並同時請犯罪被害人保護協會屏東分會派員慰問死者家屬。

鄰居表示，翁姓嫌犯與蘇姓被害人為鄰居關係，因細故口角爭執，認蘇男對他講話很大聲而心生怨懟，於1月3日18時許，持剛買的約30公分長的牛刀1把，前往蘇姓被害人位於崁頂鄉住處理論，一言不合，持刀刺傷蘇姓被害人胸腹部等部位，隨即逃離現場，蘇姓被害人向鄰居求救，經緊急送醫後，仍因傷勢過重而不治死亡。

據悉，翁男曾因案入獄，於12月中旬出獄，不料，出獄才10幾天，就因認為被看不起而持刀殺人。

屏東地檢署洪綸謙檢察官除先指揮東港警分局派員調閱監視器追蹤逃逸之翁姓嫌犯外，亦到案發現場進行勘察採證，復於1月4日下午率同法醫進行檢驗，擇日解剖。

而翁男犯案後逃逸，至崁頂鄉堤防、農地、倉庫及工寮等處躲避，5日上午返回住處洗澡，經東港警分局員警發現後，持檢方核發之拘票將之逮捕。檢察官偵訊後，認翁姓嫌犯涉嫌殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大並有逃亡之虞，向法院聲押獲准。