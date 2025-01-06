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社會 社會焦點 保障人權

年節到！防搶演練「時事哏周杰倫」當題材　模擬攻堅第一視角

記者許權毅／台中報導

年關將至，警方為防止不肖人士利用年節期間搶劫、詐騙，至銀行機關進行防搶演練。其中，台中市第二警分局近期熱門的「周杰倫演唱會門票」作為議題，演練民眾遇詐或是心生不滿搶銀行的劇情當範本，藉此宣導、演練。第四警分局則針對演練內容，以第一視角方式製作影片。

▲防搶演練。（圖／記者許權毅翻攝）

▲年節將至，台中市第二警分局進行防搶阻詐演練，以周杰倫演唱會門票當議題。（圖／記者許權毅翻攝）

第二分局表示，透過結合時下最夯的「周杰倫演唱會門票」議題，此次演練不僅提高了民眾與銀行行員的危機意識，更藉此宣導防搶、防詐的必要性。

演練內容從一名因無法買到周杰倫演唱會門票而購買黃牛票的受害者，以及一名因缺錢買票決定搶銀行的搶匪展開，受害人準備到銀行匯款大量現金，但被銀行行員察覺異常，懷疑遭遇詐騙並立即向主管通報，然而，就在此時，搶匪突然闖入銀行，要求行員將現金裝入袋子。

行員機警地按下警報，員警快速抵達現場支援，期間，搶匪的注意力被受害人手中的紙袋吸引，兩人因袋內的現金爆發爭執，更因同為周杰倫的粉絲互唱〈我不配〉，引發緊張又滑稽的對峙畫面。在搶匪毫無察覺的情況下，優勢警力迅速將其壓制，成功化解危機，整場演練圓滿完成。

▲防搶演練。（圖／記者許權毅翻攝）

▲第四警分局透過短影片，警方演練第一視角。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局則表示，此次結合轄區向上郵局共同舉辦了一場史無前例的年度金融機構防搶演練暨攔截圍捕，有別於以往的採用各種角色進行演練，這次採用第一視角方式拍攝。

演練過程中，警方展現了高超的專業技能，從接獲報案到圍捕歹徒，每個環節都環環相扣。金融機構的員工也展現了沉著冷靜的態度，配合警方順利完成演練，並將整個過程製作成精采的短影音，在各大社群平台上強力宣傳，旨在提升全民的防搶意識，共同打造一個安全的金融環境。

警方表示，年節將至，轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者亦應隨時提高警覺，提升自我防衛能力及意識，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。另警方除藉此演練加強員警及行員危機處置能力，持續加強轄內金融機構、超商、ATM提款機及銀樓等處巡守密度，以遏止扒竊、強盜案件發生，讓民眾能安心過好年。

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