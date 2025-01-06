下藥毒殺父親！她24年後再審「大反轉」改判無罪　曝光悲慘童年史

▲金信惠2000年因涉嫌尊親屬殺害罪，而遭判無期徒刑，服刑24年。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道莞島郡2000年3月發生一起慘絕人寰的殺人事件！52歲金姓男子倒臥在公車站前的道路、氣絕身亡，其屍體經解剖後，測出血中酒精濃度達到0.303%，且驗出治失眠藥物多西拉敏成分。事後，男子的女兒金信惠遭指控殺害父親，三審以無期徒刑定讞。不過，事件經過9年重審後，終於迎來大反轉，改判無罪。

根據《韓聯社》，針對24年前的殺人事件，光州地方法院海南支院刑事1部今（6）日進行審判，針對因涉嫌殺害尊親屬罪而遭判無期徒刑定讞的金信惠（音譯，現年47歲），改判為「無罪」，是金信惠因涉入生父死亡兇殺案而服刑24年後、也是此案決定重申審理的9年後，首次迎來無罪判決，之後將無罪釋放。

金信惠在接受警方調查時，曾經供稱是自己殺害父親，然而最後卻翻供，矢口否認自己殺害父親。對此，法官認為，警方所採用的供詞，不足以作為金信惠殺害父親的證據，「金信惠也有可能出自於其他動機，導致最後做偽證。因此，即便親戚和警官曾聽金信惠自述，但其證詞仍無法作為證據。」

[2보] 존속살해 무기수 김신혜 재심서 무죄…사건발생 24년만 https://t.co/Xt5mOGUt7a — 연합뉴스 (@yonhaptweet) January 6, 2025

對於金姓男子當年是否因女兒金信惠在洋酒裡下安眠藥，導致金男死亡？法官也表示，難以證實其直接性的因果關係，「解剖驗屍時，受害者的胃腸內並未驗出粉狀或是藥丸狀，服用過多藥物的跡象。至於死亡當時血中酒精濃度達0.303%，也無法獨立視為引發死亡的原因。」

另外，當年有媒體報導，警方在調查後指出，金信惠是因為回想起就讀中學時曾遭父親性騷，而同父異母的妹妹也曾於案發2個月前遭到父親性侵，才會決定出手弒父。針對此項殺人動機，法官也認為，難以證實受害者生前曾經性騷擾女兒。

據悉，全羅南道莞島郡2000年3月7日某公車站前道路，金姓男子倒臥在地、氣絕身亡，當年才年僅23歲的金信惠被警方與檢方斷定為殺人兇手。警方調查後指出，金信惠在父親生前，曾以父親名義加入8個傷害保險，因此研判金信惠弒父的目的在於詐領死亡保險。

根據後來韓媒與各大時事節目調查結果，警方所聲稱的8個傷害保險，其實已經有3個早就解約，且金信惠曾提出不在場證明，而這些說法後來皆被金信惠的親友驗證。

對於後來為何翻供，矢口否認自己殺害父親？人權律師朴俊映透露，他曾於2014年前往清州女子監獄探視，當時金信惠回憶，當年案發後警方曾在未持有搜索狀下強行闖入她家，還抓著她的頭部撞桌子、摑掌，要求在紙張上蓋指印作偽證。

另外，當年的驗屍報告指出，金姓男子屍體測出血中酒精濃度達到0.303%、驗出13.02㎍/m的治失眠藥物多西拉敏。事後，電視台SBS時事節目《我想知道真相》採訪後計算，若體內要達到上述致死量，則少需要服用100顆安眠藥，而非警方所聲稱的30顆。

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