摺疊椅突垮掉！金屬管直插進肛門　他昏倒「血流1小時」才送醫

▲男子坐的折疊椅垮掉，導致整根金屬管插進肛門內。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名51歲男子在家中坐在一張折疊椅上時，椅子突然不穩垮掉，導致他跌坐在一根金屬管上，金屬管更直接刺穿了他的肛門。

根據《每日郵報》報導，這起事件被刊登在《美國病例報告期刊》（American Journal of Case Reports）上，醫生指出，該名男性患者是在浴室內使用金屬摺疊椅，沒想到椅子突然垮掉，金屬管直接刺穿了他的肛門，當場血流不止，但家屬卻在長達1小時後才發現，當救護人員趕到現場時，他已經因失血過多陷入休克。

男子被送到醫院後，醫生首先確認負責為下半身供血的髂靜脈（iliac vein）和髂動脈（iliac artery）是否受損，所幸沒有持續性出血，金屬管也沒有刺傷髂動脈，僅有右髂靜脈被刺穿，男子的傷勢雖然嚴重，但傷勢比可能的最壞情況要輕。

此外，男子的直腸也受損，因此為他進行了腸造口手術（colostomy），即在腹部開一個通道，讓結腸可以排泄廢物。男子在醫院住了11天，狀況逐漸好轉，逐步恢復行走能力，最後順利出院。

不過，男子出院4天後就出現右腿腫脹的症狀，回診後發現右側髂總靜脈（right common iliac vein）有血栓形成，同時發現肺部有肺栓塞（pulmonary embolism），因此再度住院，注射抗凝血劑治療，出院後也必須每天服用口服抗凝血劑。

醫生表示，「目前患者定期回門診追蹤，未再出現下肢腫脹，也無任何血栓復發的跡象。他現在已能正常開車，沒有遇到任何問題。」