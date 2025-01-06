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濟航空難可避免？同機場曾爆「超大鳥擊」　百人客機引擎失效轉降

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲ 濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216號班機降落務安機場時疑似因鳥擊造成起落架、引擎失靈，以機腹著地後撞上水泥牆爆炸，造成機上179人罹難，僅2名空服員倖存。事後韓媒披露，早在這起悲劇發生的47天前，務安機場就曾發生鳥擊事件，導致一架客機單側引擎故障緊急轉降，事後當局卻未採取任何預防措施，專家認為恐怕是釀成空難的原因之一。

《東亞日報》報導，去年11月12日，一架外國航空公司飛機約凌晨2時從東南亞某座城市起飛，原定上午7時降落務安機場，過程中右側引擎卻遭受鳥擊，由於鳥的體型非常大，導致引擎完全喪失功能。

當時機長雖察覺遭到鳥擊，相關裝置卻未發出警示音，直到轉向過程中才發現右側引擎失效，所幸左側引擎仍可正常運轉，馬上掉頭轉降可維修飛機的仁川機場。機上載有逾百名乘客，事後對於降落仁川而非務安機場向航空公司及旅行社抗議，要求賠償。

專家指出，11月這起事故過後，務安機場卻未採取任何措施，而是繼續正常營運，可能是濟航空難原因之一。航空大學飛行教育院長金仁圭（音譯）說明，即使是體型比候鳥小很多的海鷗或綠頭鴨，都會造成引擎葉片受損。

也有專家認為，發生鳥擊後應立即召集相關單位，成立分析原因及討論如何預防的單位。新羅大學航空航運系教授高承熙（音譯）指出，「雖然在空難前就曾發生鳥擊事故，但問題是沒有採取適當的應對措施」，「若事先檢討鳥擊相關問題，有可能阻止空難發生」。

空難過後務安機場關閉跑道，原定至本月1日為止，後來延長至7日上午5時，不過國土交通部中央事故處理本部及韓國機場公社6日表示將再延後一周，關閉至14日上午5時。

有觀點認為，隨著釐清空難原因的調查時間拉長，務安機場可能長期關閉。以航空鐵路事故調查委員會為首的韓美聯合調查小組正將失事客機的2部引擎轉移至機庫進行調查，且機身的機翼、機尾等部分殘骸也還留在事發現場，預估整理及調查還需一段時間。

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