　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO在LINE禮物意外抓到男友偷吃。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「認真覺得LINE是一個很好抓姦的APP！」一名女網友透露，某天突然想看男友手機，意外在LINE禮物看到「最近聊過天好友的建議選項」，有跳出一位陌生妹子，但兩人對話空白，於是她想起男友有玩手遊，才發現兩人是在遊戲裡認識的，氣得原PO半夜挖男友起來審問，大哭大鬧後，男友才坦承出軌。

一名女網友以「抓偷吃高階版教學」為標題在Dcard表示，去年某天晚上睡覺時，忽然有一個念頭想看男友的手機，她隨手看了幾個通訊APP都沒異狀，查看相簿時，發現存有一張妹子照片，「直覺一定有問題，但無從下手的同時，我的第六感叫我去翻LINE！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果一路查到LINE禮物，原PO好奇點開「好友禮物紀錄」，並出現「最近聊過天好友的建議選項」，裡面果真有她沒看過的女生，但兩人對話早已一片空白，代表著男友有刻意刪除，讓原PO內心非常不安。

發揮偵探精神，原PO知道男友沉迷一款手遊，於是打開遊戲LINE群組，隨即發現那位妹子的頭像，原PO接著打開遊戲查看，肉麻對話全在眼前，「我們之間很親密的用語，他都對那女生說，在遊戲內還跟對方結婚。」

原PO氣得大哭大鬧，把正在睡夢中的男友叫醒，殊不知得到的答案更加傷人，男友說，「平常給他的壓力太重了！」但原PO並沒有立即分手，反而繼續糾纏3個月左右，直到男友主動提分手，才結束兩年半的感情。

如今原PO已走出傷痛，她學會尋找對的人，「現在已經完全懂得如何愛自己，如何挑選正確的伴侶，願各位苦主男生女生都能早日上岸，脫離渣男女！」

底下網友熱議，「跟我上個月抓到前男友劈腿的過程好像...也是看到建議選項有女生在第一個，被抓到也是惱羞說我給他壓力很大」、「女生的第六感真的很準」、「我前男友就是被我抓到跟前女友還有聯絡，且故意私藏著跟前女友的性愛影片」、「這種抓到一次就不要了，人生就很短了，幹嘛浪費時間在一個廢物身上」、「信任感這種東西...沒了就再也復原不到最當初的模樣」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「羽絨外套」一堆人洗錯了！　專家公開正確洗法

妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

一票人問他「麻疹疫苗要打嗎？」　醫師曝「3關鍵」解惑了

柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因：政治氛圍也有影響

台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「羽絨外套」一堆人洗錯了！　專家公開正確洗法

妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

一票人問他「麻疹疫苗要打嗎？」　醫師曝「3關鍵」解惑了

柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因：政治氛圍也有影響

台中傳首例本土麻疹！匡列20人　足跡曝光：高鐵站、早餐店入列

逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚

日航1功能「不再被嬰兒吵」！網驚：全世界都該跟進

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相

12星座「2025首週運勢」出爐！天蠍、射手好事來了

逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！網吵翻了

更多熱門

相關新聞

女友LINE頭貼變成陌生女！　官方曝原因

女友LINE頭貼變成陌生女！　官方曝原因

自去年9月蘋果推出iOS 18更新以來，不少LINE用戶反映，好友的頭像在手機鎖屏提示中被替換成陌生人的照片，引發熱議。一些用戶分享，原本是女友的頭像竟變成其他女性，甚至爸爸的照片也變成年輕女子，讓人驚呼「太可怕」。有家庭因此差點引發矛盾，甚至網友笑稱「差點成家庭危機」。

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

5個小細節看他有多愛你

5個小細節看他有多愛你

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

突然月經來「衛生棉用完了」！心儀對象1舉動超暖

突然月經來「衛生棉用完了」！心儀對象1舉動超暖

關鍵字：

LINE偷吃男友遊戲禮物分手

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面