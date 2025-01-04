妹子曝高階版！「LINE抓到男友偷吃」　網傻：女生第六感很準

▲原PO在LINE禮物意外抓到男友偷吃。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「認真覺得LINE是一個很好抓姦的APP！」一名女網友透露，某天突然想看男友手機，意外在LINE禮物看到「最近聊過天好友的建議選項」，有跳出一位陌生妹子，但兩人對話空白，於是她想起男友有玩手遊，才發現兩人是在遊戲裡認識的，氣得原PO半夜挖男友起來審問，大哭大鬧後，男友才坦承出軌。

一名女網友以「抓偷吃高階版教學」為標題在Dcard表示，去年某天晚上睡覺時，忽然有一個念頭想看男友的手機，她隨手看了幾個通訊APP都沒異狀，查看相簿時，發現存有一張妹子照片，「直覺一定有問題，但無從下手的同時，我的第六感叫我去翻LINE！」

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結果一路查到LINE禮物，原PO好奇點開「好友禮物紀錄」，並出現「最近聊過天好友的建議選項」，裡面果真有她沒看過的女生，但兩人對話早已一片空白，代表著男友有刻意刪除，讓原PO內心非常不安。

發揮偵探精神，原PO知道男友沉迷一款手遊，於是打開遊戲LINE群組，隨即發現那位妹子的頭像，原PO接著打開遊戲查看，肉麻對話全在眼前，「我們之間很親密的用語，他都對那女生說，在遊戲內還跟對方結婚。」

原PO氣得大哭大鬧，把正在睡夢中的男友叫醒，殊不知得到的答案更加傷人，男友說，「平常給他的壓力太重了！」但原PO並沒有立即分手，反而繼續糾纏3個月左右，直到男友主動提分手，才結束兩年半的感情。

如今原PO已走出傷痛，她學會尋找對的人，「現在已經完全懂得如何愛自己，如何挑選正確的伴侶，願各位苦主男生女生都能早日上岸，脫離渣男女！」

底下網友熱議，「跟我上個月抓到前男友劈腿的過程好像...也是看到建議選項有女生在第一個，被抓到也是惱羞說我給他壓力很大」、「女生的第六感真的很準」、「我前男友就是被我抓到跟前女友還有聯絡，且故意私藏著跟前女友的性愛影片」、「這種抓到一次就不要了，人生就很短了，幹嘛浪費時間在一個廢物身上」、「信任感這種東西...沒了就再也復原不到最當初的模樣」。

