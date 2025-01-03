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女友LINE頭貼變成陌生女！險釀家庭危機　官方曝原因

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲LINE爆頭貼BUG，用戶直喊困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

自去年9月蘋果推出iOS 18更新以來，不少LINE用戶反映，好友的頭像在手機鎖屏提示中被替換成陌生人的照片，引發熱議。一些用戶分享，原本是女友的頭像竟變成其他女性，甚至爸爸的照片也變成年輕女子，讓人驚呼「太可怕」。有家庭因此差點引發矛盾，甚至網友笑稱「差點成家庭危機」。

此問題的出現集中於蘋果iPhone手機，用戶發現當鎖屏時收到訊息通知，顯示的頭像會出現錯誤，不僅限於好友頭像，官方帳號的頭像也有異常顯示的情況。網路論壇與社群媒體上對此議題的討論熱烈，其中一則在Threads上的貼文吸引超過86萬次瀏覽，顯示影響廣泛。

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LINE官方近日針對此異常事件發布聲明，確認問題的源頭來自iOS 18系統異常。官方表示：「部分用戶收到訊息時，提醒通知中的頭像顯示錯誤，經研判問題起因於iOS的系統異常，目前正與蘋果公司合作進行確認與處理。」儘管聲明未明確提供解決方法，但LINE建議用戶可嘗試將手機作業系統或LINE版本升級至最新版本，問題有機會獲得緩解。

▲▼LINE官方回應災情。（圖／記者楊庭蒝攝）

此外，LINE也面臨另一波用戶恐慌。上月有大量用戶反映聊天群組相簿出現陌生人的照片，甚至包括一些私密照片。此情況不僅發生於台灣，還波及日本市場。LINE隨後公開道歉，並表示該問題源於系統更新時程式錯誤所致，強調已採取補救措施。

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