日本米驗出重金屬「鎘」！超標達2倍　59噸已流入市面

▲日本秋田縣稻米「熊谷農進」被驗出鎘含量超標。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

日本秋田縣小坂町法人農業聯合會「熊谷農進」生產的米，被檢測出鎘含量超過食品衛生法規定的標準，發現鎘含量高達0.87ppm，超過標準值0.4ppm。目前已運送約86噸大米，其中59噸已透過神奈川縣和宮城縣的企業配送到市場，聯合會正主動召回超標米。

該組織理事長熊谷彰4日在記者會上表示，「熊谷農進」去年生產的米「秋田小町」驗出超標的鎘，這批米的鎘含量高達0.47至0.87ppm，超過了《食品衛生法》規定的0.4ppm標準，其中59噸已流入市面。熊谷彰道歉並表示，「我們認為原因是缺水，這意味著保水管理（防止鎘的措施）沒有得到妥善實施。」

日本東北農政局3月接獲通報後，要求熊谷農進停止出貨。而熊谷農進正在進行調查和商品回收，目前尚未確認有民眾健康因此受害。這也是自2004年以來，該縣生產並在市場上銷售的大米中，首次被檢測出鎘含量超過標準值。

事實上，秋田縣小坂町土壤中含有較高的鎘含量，使得當地農田容易出現鎘污染問題。通常農民會在稻穗抽出前後的三週進行湛水管理，以防止稻米吸收過多鎘，但部分米田未按照規定操作，在較短的期間內所栽種，導致超標現象。

鎘是一種天然重金屬，人體會吸收部分鎘主要累積在腎臟，長期攝取高濃度鎘的食品，可能導致腎功能障礙，以及膝蓋、肩膀劇痛等。

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