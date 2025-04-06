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好市多會員注意！不只掃卡入場　4類商品售出不能退貨

好市多賣場入口處自4月1日起增設「會員卡掃描機」，消費者需持「實體會員卡」或「電子會員卡」掃描，才能進入賣場。（圖／擷取自Google Maps）

▲好市多即日起需掃會員卡條碼入場，買白銀等貴金屬商品不得退貨。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

知名美式賣場好市多（Costco）除了販售民生用品外，種類多元的生鮮食品也是民眾的購物目標，是不少家庭採買補貨的好去處，不過台灣好市多宣布，自4月1日起，將改採「掃描會員卡入場」，另外白銀、鉑金、鈀金條塊及鈀金鑄幣等4類商品也不接受退貨。

好市多近日貼出公告，指出「新增貴金屬商品退貨規定，除法規另有規定外，所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨」，新規定自今年4月1日起開始實施。

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好市多近日貼出公告，宣布白銀、鉑金、鈀金條塊及鈀金鑄幣等4類商品不接受退貨，新規定自今年4月1日起開始實施。（圖／擷取自Facebook／購仕特-CosBuy）

▲好市多近日貼出公告，宣布白銀、鉑金、鈀金條塊及鈀金鑄幣等4類商品不接受退貨，新規定自今年4月1日起開始實施。（圖／擷取自Facebook／購仕特-CosBuy）

好市多賣場入口處自4月1日起增設「會員卡掃描機」，消費者需持「實體會員卡」或「電子會員卡」掃描，才能進入賣場。（圖／擷取自Facebook／購仕特-CosBuy）

▲好市多賣場入口處自4月1日起增設「會員卡掃描機」，消費者需持「實體會員卡」或「電子會員卡」掃描，才能進入賣場。（圖／擷取自Facebook／購仕特-CosBuy）

此外，黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）等、胎壓偵測器安裝服務費，均無2％消費回饋金。

另一方面，好市多賣場入口處自4月1日起，也增設「會員卡掃描機」，消費者需持「實體會員卡」或「電子會員卡」掃描，才能進入賣場。

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