快訊／北捷落軌女「傷重宣告不治」！

記者陸運陞、柯振中／新北報導

【5日晚間21：35更新】：根據最新消息，死者是來自台中的23歲賴姓女子，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▲女子墜軌後失去生命跡象，警消將人送往醫院搶救。（圖／記者黃資真攝）



北捷板南線府中站5日發生落軌事故，一名女子墜落後失去生命跡象，被警消緊急送往醫院搶救。根據最新消息，雖然經過搶救，但女子仍因傷勢過重不治身亡，詳細案發原因仍待釐清。

據了解，這名女子因為不明原因落軌，導致板南線列車單線雙向行駛，也有大量乘客被迫下車，在月台等待。警消接獲報案，趕忙前往現場搜救，最終順利將女子救出。

▼女子墜軌後失去生命跡象，警消將人送往醫院搶救。（圖／記者黃資真攝）



不過，女子被救出時已經失去生命跡象，頭部有一處明顯外傷，四肢有擦挫傷，警消於是緊急將人放上擔架，並送往醫院搶救。

遺憾的是，經過搶救以後，女子仍因傷勢過重、不治身亡。目前北捷板南線已恢復通車，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

對此，北捷副總經理楊秦恒表示，此次事故影響約持續2小時左右，有數千旅客受到影響。且由於列車底部出現受損，後續求償將依照法律規定，進行討論與處理。

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