男大生出門遊玩凌晨疑沒錢返家竟打110叫警車載他回家被拒

▲1名男大生凌晨時分打電話给110，以沒錢搭車返家為由，要求市警五分局警方載他回家，員警以不符緊急危難為民服務要求而婉拒。（圖／示意圖，與本案無關，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局5日號凌晨1時多接到110通報，1名男大生人在北區中華北路一段需要協助，警方火速到場詢問男大生遇到什麼問題需要協助，結果男大生以沒錢搭車返家為由要警方載他回家，員警質疑為何不請家人來載？男大生竟說因深夜不想打擾家人，員警認為男大生所言非緊急危難事件，不符為民服務要求婉拒。

市警五分局指出，該名男大生在警網到場關懷男大生需求時，對方說他沒錢搭車回家，他家住台南市東區，請警方用警車載他回家。員警質疑男大生可以請家人來載他回家，但男大生卻說那麼晚了，不好意思打擾家人。警方說可以騎共享單車回家，或叫計程車載回家，再回家拿錢給司機即可，並說明男大生的要求不符合緊急危難之為民服務案件，且警力勤務繁重而婉拒男大生載他回家的要求，最後男大生說要自己想辦法回家。

市警五分局指出，110是緊急救援專線，警力有限，勿將警車當作免費接送交通服務，並請保留給真正需要協助的民眾使用，切勿佔用公共資源，濫用警力以免延誤他人緊急需求。