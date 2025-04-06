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社會 社會焦點 保障人權

DK遭邪教聖母告妨害名譽！狂盯影片列15點　法院認證沒刻意扭曲

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中邪教聖母林欣月（右）多次對知名創作者DK（左）提告。（圖／翻攝YouTube／異色檔案、ETtoday資料照)

記者許權毅／台中報導

YouTube頻道「異色檔案」創作者DK以整理解說社會案件聞名，近日發布一則「我被邪教告了2」影片，再次引起熱議。據查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」的聖母林欣月列出總計15點，認為DK提及自己的內容不實。但地院認為，DK均有查證新聞、裁判書系統，且所述內容是可受公評之事，沒有故意扭曲，甚至認同DK創作，若照本宣科應該沒人想看。

裁定書指出，聲請人林欣月提起自訴認為，被告柯男（DK）經營的YouTube頻道長期以宗教醜聞、秘密等有損宗教形象等負面題材當作內容，去年一支「我被邪教告了」影片中坦承「我做過非常多邪教介紹」，可知柯男對於特定小型宗教，有明顯好惡。另一支「10多人至今下落不明，只因誤信『這個組織』」影片，喪失評論適當性，有損其名譽之外，加深社會對小型宗教刻板印象。

▲該邪教已經釀多名信眾受傷，甚至有人因此死亡。（圖／ETtoday資料照)

林欣月質疑，柯男並非該案相關司法人員，為何能夠指證歷歷，部分內容遍查新聞資料均無提及相關報導，柯男為何能得知警詢、檢訊或於起訴書之內容。原處分書針對被告所稱部分內容援引新聞媒體，卻沒說哪一家、哪一篇，無從判斷真偽。

至於DK所提及林欣月住所、公司位置。林欣月認為，柯男辯稱「台灣法人網、全國性人民團體名冊」是公開，但自己查過後，發現團體設立登記之地點，DK自行推論為戶籍地。

▲林欣月不滿個資被DK揭露，但DK所引述內容均來自裁判書或媒體，圖為林欣月住所。（圖／ETtoday資料照)

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台中地院查，林欣月所提之影片中所示部分內容，包含「聖母唆使其他信眾，活活把方女打死」、「某位老婦人因違逆道規，遭信徒以能量棒痛毆，結果痛毆到雙眼，因此再也看不到了」等刑事不法情事，是公共利益有關事項。被告柯男所提網路新聞報導擷圖，與本案影片內容幾乎相同，可見柯男僅是彙整報導，以主觀角度陳述。

地院認為，柯男在發佈影片前，曾查證台中地檢署「中部邪教組織案偵結起訴」新聞稿、刑事裁定等資料，有經合理查證；另部分內容提及「邪教」、「詭異歌曲」等，是可受公評之事，即使柯男有情緒性用詞，用字略微嚴厲、有失精確，讓林感到不快，但未逾越合理評論範圍。

▲林欣月邪教2023年再度發生命案，案件經審理後，6名幹部均無罪。（圖／ETtoday資料照)

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至於林欣月主張遭DK公布個資。法院認為，一般民眾皆可由裁判書查詢服務檢索，且該案裁定均可知悉聲請人姓名、限制住居等個人資料，甚至媒體也曾揭露位置，與個資法第41條構成要件不符。

地院說，柯男的言論，是就社會矚目案件評論，也沒有穿插廣告，即使有增加頻道流量的動機，也影響基於公益利益的目的。審酌柯男是綜合媒體、地檢署新聞稿以及法院裁定書製作內容，加上個人意見，沒有故意扭曲，創作者若只能照本宣科，也沒有閱聽人想觀看，影片也不具創作價值。綜上，認為林欣月提起自訴無理由，應予駁回。

DK則在影片上說，言論自由被這種惡意提告一點一點消磨殆盡，揭露邪教根本不是犯罪。應該被譴責的，應該是利用訴訟，讓講真話閉嘴的人，宗教自由不是你施暴的免死金牌。


 ●林欣月條列15處DK影片內容涉妨害名譽

編號 本案影片顯示時間 本案影片內容
1 0分46秒、4分5秒、6分25秒、8分36秒、11分31秒、11分41秒、15分15秒 被告指稱告訴人所創立之本案團體為「邪教」，並指稱告訴人為該團體之「聖母」為「邪教教主」等語
2 1分0秒至3分15秒 被告指稱告訴人於本案團體如何分化方姓母女，並提及「指因為方女私下外宿，沒有告訴聖母，聖母就說你慾望太大被邪靈入侵了，這麼小的事情即遭到聖母唆使其他信眾，活活把方女打死…聖母叫中國男性信徒出來擔罪」等語
3 8分59秒至10分14秒 以「案例1」為章節標題，指述「甲○○灌輸雙胞胎女兒怪異的理念，聖母說你只能叫我阿母，其他人都不是你的媽媽，在日夜洗腦下陳媽媽與雙胞胎姊妹即開始互相疏離，之後雙胞胎甚至批鬥陳媽媽是畜」等語
4 10分15秒至11分12秒 以「案例2」為章節標題，指述「某位老婦人因違逆道規，遭信徒以能量棒痛毆，結果痛毆到雙眼，因此再也看不到了，老婦人躺在道場整整五天，沒人聞問、沒人理會」等語
5 11分42秒至12分0秒 指述「邪教之宗旨，其中包含『家庭和樂』，可是組織實際作為卻是吸乾父母的錢，再洗腦子女、挑撥離間，最後拆散家庭、妻離子散，吸收的孩子，日後成為幹部，任憑聖母甲○○之擺布，繼續心靈控制」等語
6 12分42秒至14分14秒 「詭異歌曲」章節標題中，指述告訴人所創立之本案團體官方頻道之Youtube頻道中，有許多詭異的歌曲，並評論歌詞內容，並指述「告訴人之團體真的帶著信徒到天上去」，暗指告訴人會害死信徒；並曲解歌詞中「母親我要去行善」之歌詞含意，稱其「係指告別自己的親生父母，跟著教團去做其他事情，並明確提及該歌曲係在洗腦他人」，並以「大家也受夠了」等語，以輕視、貶低本案團體之歌曲
7 5分52秒、6分15秒至6分25秒、14分14秒至15分8秒 「聖母的近況」章節標題中，公布告訴人於111年之近況，並提及「甲○○於108年9月遭到法院羈押，遭延長羈押4次，最後羈押期是在109年12月期滿，但案件還沒有調查完成，法院只能將甲○○予以限制出境，並為防止甲○○逃亡，甲○○必須每星期向臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所報到，藉此我們可以得知她目前的行蹤，就是在臺中」等情。公布告訴人之照片，以及公開告訴人位於臺中市大里區之住所。
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