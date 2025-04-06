DK遭邪教聖母告妨害名譽！狂盯影片列15點　法院認證沒刻意扭曲

▲台中邪教聖母林欣月（右）多次對知名創作者DK（左）提告。（圖／翻攝YouTube／異色檔案、ETtoday資料照)



記者許權毅／台中報導

YouTube頻道「異色檔案」創作者DK以整理解說社會案件聞名，近日發布一則「我被邪教告了2」影片，再次引起熱議。據查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」的聖母林欣月列出總計15點，認為DK提及自己的內容不實。但地院認為，DK均有查證新聞、裁判書系統，且所述內容是可受公評之事，沒有故意扭曲，甚至認同DK創作，若照本宣科應該沒人想看。

裁定書指出，聲請人林欣月提起自訴認為，被告柯男（DK）經營的YouTube頻道長期以宗教醜聞、秘密等有損宗教形象等負面題材當作內容，去年一支「我被邪教告了」影片中坦承「我做過非常多邪教介紹」，可知柯男對於特定小型宗教，有明顯好惡。另一支「10多人至今下落不明，只因誤信『這個組織』」影片，喪失評論適當性，有損其名譽之外，加深社會對小型宗教刻板印象。

▲該邪教已經釀多名信眾受傷，甚至有人因此死亡。（圖／ETtoday資料照)



林欣月質疑，柯男並非該案相關司法人員，為何能夠指證歷歷，部分內容遍查新聞資料均無提及相關報導，柯男為何能得知警詢、檢訊或於起訴書之內容。原處分書針對被告所稱部分內容援引新聞媒體，卻沒說哪一家、哪一篇，無從判斷真偽。

至於DK所提及林欣月住所、公司位置。林欣月認為，柯男辯稱「台灣法人網、全國性人民團體名冊」是公開，但自己查過後，發現團體設立登記之地點，DK自行推論為戶籍地。

▲林欣月不滿個資被DK揭露，但DK所引述內容均來自裁判書或媒體，圖為林欣月住所。（圖／ETtoday資料照)



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台中地院查，林欣月所提之影片中所示部分內容，包含「聖母唆使其他信眾，活活把方女打死」、「某位老婦人因違逆道規，遭信徒以能量棒痛毆，結果痛毆到雙眼，因此再也看不到了」等刑事不法情事，是公共利益有關事項。被告柯男所提網路新聞報導擷圖，與本案影片內容幾乎相同，可見柯男僅是彙整報導，以主觀角度陳述。

地院認為，柯男在發佈影片前，曾查證台中地檢署「中部邪教組織案偵結起訴」新聞稿、刑事裁定等資料，有經合理查證；另部分內容提及「邪教」、「詭異歌曲」等，是可受公評之事，即使柯男有情緒性用詞，用字略微嚴厲、有失精確，讓林感到不快，但未逾越合理評論範圍。

▲林欣月邪教2023年再度發生命案，案件經審理後，6名幹部均無罪。（圖／ETtoday資料照)



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至於林欣月主張遭DK公布個資。法院認為，一般民眾皆可由裁判書查詢服務檢索，且該案裁定均可知悉聲請人姓名、限制住居等個人資料，甚至媒體也曾揭露位置，與個資法第41條構成要件不符。

地院說，柯男的言論，是就社會矚目案件評論，也沒有穿插廣告，即使有增加頻道流量的動機，也影響基於公益利益的目的。審酌柯男是綜合媒體、地檢署新聞稿以及法院裁定書製作內容，加上個人意見，沒有故意扭曲，創作者若只能照本宣科，也沒有閱聽人想觀看，影片也不具創作價值。綜上，認為林欣月提起自訴無理由，應予駁回。

DK則在影片上說，言論自由被這種惡意提告一點一點消磨殆盡，揭露邪教根本不是犯罪。應該被譴責的，應該是利用訴訟，讓講真話閉嘴的人，宗教自由不是你施暴的免死金牌。



●林欣月條列15處DK影片內容涉妨害名譽