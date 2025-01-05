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新北高中生「舉五星旗拍片」：希望省長賴清德讓我們回歸祖國

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網傳影片是新北某高中學生拍的。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在微博看到一段影片，片中是三個男生疑似是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是對著鏡頭喊「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德能夠在2025之前讓我們回歸祖國。」這令網友看傻，「真是國之棟樑啊…」但也有人直呼，「以為是故意反串欸！」引發話題。

有網友在Dcard轉貼該段影片，透露片中三個男生是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是站在紅旗前，對著鏡頭喊「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德，能夠在2025之前讓我們回歸祖國」，最後齊喊「此生無悔入華夏，來世還做中國人」，並跟著「只要小伙精神賽，到哪兒都是實力派」的音樂搖擺起來。

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影片令一票網友看傻開酸，「敢拍卻不敢露真臉，把頭修的比鴕鳥還小醜死了」、「這麼喜歡幹嘛不自己先過去==」、「蠢到我分不清他們是認真還是反串」、「給我中國朋友看，人家只說：神經病。」

不過，就有不少人直呼，「等等，真的一堆人看不出來是搞笑影片嗎？台灣人也喜歡把對岸的搞笑影片當真、罵對岸不要這樣好嗎？這樣顯得我們智商很低」、「以為是故意反串欸！瘦臉那些就是故意開這麼大來諷刺吧？」「應該是來諷刺的吧？」「應該只是為了流量。」

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