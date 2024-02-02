無店面公會配合數位產業署推動電商安全購物環境　讓民眾安心購物過好年

▲網購詐騙事件層出不窮，交易時應隨時提高警覺，並慎選優良有信用的網購平台。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

消費中心／台北報導

農曆年假期即將到來，為了讓民眾安心購物，避免網路購物時被騙，造成財產損失，無店面公會在去（112）年一整年極力配合數位產業署各項「加強電商業者資安維護」政策，包括宣導電商會員極力配合資安評級與資安顧問輔導、紅隊演練、輔導電商導入物流隱碼服務等，除了因電商個資外洩詐騙受害已大幅減少，尤其去年底，公會旗下大型電商平台已未列為警政署165全民防騙網公告之高風險賣場。

為維護民眾安心安全的購物環境，無店面公會積極與數位產業署合作，從源頭阻詐，公會會員主動搜尋偽冒電商的詐騙網址並舉報，隨即由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將該網址停止解析，讓詐騙網站無法接觸到民眾，讓不肖份子無法得逞。

無店面公會及所屬會員對於數位產業署的政策指導，除了誠摯表達高度感謝，未來將持續與政府共同努力，維護民眾的財產安全，樹立良好典範，並提醒民眾，詐騙集團善用人性弱點，誘導落入各種圈套，應謹記「最大的敵人，可能是自己」，領到紅包後，如何穩健消費才是大學問，此外也提供刑事局公布之一頁式詐騙購物廣告特徵，協助民眾判斷。