禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！醫揭超扯內幕：醫術不行低胸很行

▲黃宥嘉翻出劉姓女醫師的經歷。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



記者施怡妏／綜合報導

北市禾馨新生婦幼診所1名劉姓女醫師，去年為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致女患者腹腔內大出血，急救後不治。對此，眼科醫師黃宥嘉表示，一查後發現，劉姓女醫師大學念的專業科目是保健營養學系，且還曾去過波蘭念醫科，「她其實只對減肥有興趣？卻在開子宮鏡手術？」

眼科醫師黃宥嘉在臉書發文，貼出劉姓女醫師的相關資料，大學念保健營養學系，之後還到波蘭留學，證書有婦產科專科醫師證書、營養師證書，「她其實只對減肥有興趣？卻在開子宮鏡手術？真的夭壽。自稱睡美人？結果不是讓自己在家躺平，卻是讓病人一輩子睡著」。

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醫師黃宥嘉坦言，其實婦產科學非常難，「大家知道我婦產科學才考了81分」，在醫院看到的女婦產科醫幾乎每一個都像「漢子披頭散髮」，外型是明天的事，「這個科就是外科系，如果是婦癌組，那會變成內外科大宗師」。

醫師黃宥嘉質疑，「所謂的波波西西醫師、牙醫師受到足夠的醫學與臨床教育嗎？還是每天打扮成美女醫師，再遞上家世背景證明，就可以踢掉本土優秀醫師爽當主治醫師」。她看到此新聞深感遺憾，「活到這把年紀看到白色巨塔崩壞，第一次聽到開子宮鏡也出人命」。

▲劉姓女醫師臉書已關閉。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉FB）

醫師黃宥嘉直呼，「政府有在關心大家未來20年的健康生命代價嗎？如果有，絕不會開放海量的波波西西牙醫師。也不至於對公告醫師牙醫師學歷的訴求置若罔聞！」「文章不行講話不行醫術不行低胸很行！」「這已超出我的解剖圖印記，整個匪夷所思」。

據悉，台北地院依過失致死罪判劉女7月徒刑、緩刑5年，可上訴。劉女與禾馨診所積極和女患者家屬調解，雙方同意由劉女與診所連帶賠償共1050萬元和解，已付700萬元，餘款350萬元從明年（2025年）1月起，按月支付70萬元直到付清。

本文獲「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」授權轉載。