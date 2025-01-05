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日本建築巨擘原廣司88歲辭世　京都車站札幌巨蛋皆為代表作

▲▼ 日本京都車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為日本JR京都車站。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

曾設計日本京都車站、札幌巨蛋等世界級地標的日本建築巨擘原廣司3日辭世，享壽88歲，他跨越半世紀的「有孔體」與「浮遊」思想引領現代建築發展，影響深遠。

根據「準建築人手札網站」（Forgemind ArchiMedia），原廣司以獨特的「有孔體」和「浮遊」思想，以及跨越住宅、美術館、車站、高層建築、巨蛋等多元的建築作品，在全球建築界占有一席之地，而他從數學、哲學、藝術等多重角度對建築進行的深刻思考，更引領了日本現代建築發展。

他的作品包含JR京都車站、大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台、札幌巨蛋等。

原廣司1936年9月9日出生於日本川崎市，童年時期正值第二次世界大戰。戰後，他隨家人搬遷至長野縣飯田市，在那裡度過少年與青年時期，這段經歷使他對於自然與人類的生活環境有深刻的理解，也為他後來的建築研究與創作奠定基礎。

之後原廣司在東京大學鑽研建築，畢業後留校任教長達28年。

原廣司的思想精髓可追溯至1967年的重要著作「建築中什麼是可能的」，此書提出「有孔體」與「浮遊」兩個核心概念，成為他後續建築理念的根基，這些理念包含反射性住宅、多層結構、從機能到樣貌、集落的教誨、離散空間等。

他畢生致力建築理論的研究與實踐，並以獨樹一格的「聚落」概念聞名於世，他在東京大學創辦著名的「原研究室」，親自帶領學生透過長期田野調查，深入探索不同文化背景下的聚落形態與空間智慧，足跡遍及世界各地。

曾受教於原廣司的知名建築師包括山本理顯、隈研吾、小嶋一浩、竹山聖，皆是當今建築界的翹楚。

原廣司的建築生涯可分為幾個重要階段，每個階段都展現他對「有孔體」和「浮遊」概念的深入探索和創新應用：

1960年代：有孔體和浮遊思想的誕生。這個時期的代表作品包括伊藤邸（1967年）和慶松幼稚園（1967 年），體現原廣司對空間、光線、結構的獨特理解，以及他對有機建築形式的追求。

1970年代：反射性住宅與世界集落調查。這一時期，原廣司開始關注住宅設計與社會環境的關係，並進行大量集落調查，探索不同文化背景下的居住模式，代表作品包括原邸（1974年）、尼蘭邸（1978年）和工藤山莊（1976年），體現他對「反射性」概念的應用，以及對自然環境的尊重。

1980年代：公共建築與樣貌論。這一時期，原廣司的建築設計範疇擴展到公共建築領域，他開始關注建築的社會功能和文化意義，代表作品包括田崎美術館（1986 年）、飯田市美術博物館（1988年）、大和國際（1986 年）、那霸市立城西小學（1987年）和內子町立大瀨中學（1992年），體現他對「樣貌論」的探索，以及對建築與環境融合的追求。

1990年代：巨大建築中有孔體和浮遊的實現。這一時期，原廣司開始挑戰大型建築設計，並將「有孔體」和「浮遊」的概念應用於更複雜的空間結構中，代表作品包括大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台（1993年）、JR京都車站（1997年）、宮城縣立圖書館（1998年）和札幌巨蛋（2001年）。

原廣司的建築成就獲得國際建築界普遍肯定，曾榮獲日本建築學會獎作品獎、日本建築學會獎大獎、村野藤吾獎等大獎。（編輯：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

▼圖為大阪梅田藍天大廈外觀。（圖／翻攝自臉書／梅田スカイビル（Umeda Sky Building) ）

▲▼ 日本大阪梅田藍天大廈。（圖／翻攝自臉書／梅田スカイビル（Umeda Sky Building) ）

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