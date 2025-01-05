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「逮捕尹錫悅」為何這麼難？　法律專家剖析1方法可以抓人

▲▼ 3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）

▲3日逮捕尹錫悅的行動，以失敗告終。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅三度拒絕傳喚調查，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）與警方3日赴官邸執行逮捕令，卻與總統警護處激烈對峙5.5小時，最終無功而返。BBC以「為何逮捕南韓被彈劾總統如此困難」為題，試圖解析背後原因，也引述法律專家提出的解方，必須由代理總統崔相穆出手。

BBC報導，儘管尹錫悅遭彈劾後，已經被剝奪總統權力，但依然有權享有維安，而總統警護處在3日阻止逮捕的行動之中，正發揮了重要作用。

韓國外國語大學副教授里奇（Mason Richey）認為，總統警護處的行動，可能出於對尹錫悅的忠誠，或者「對於他們法律及憲法角色的誤解。」考慮到尹錫悅已經被停職，總統警護處應該接受代理總統的指示，「他們要不就是沒有收到代理總統的撤離指示，要不就是拒絕執行他的撤離命令。」

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲尹錫悅逮捕令時效只到6日，事態發展引發各界關注。（圖／路透）

另一些專家認為，總統警護處正在展現他們對於尹錫悅個人、而非總統這個職務的「無條件忠誠」。現任總統警護處處長朴鐘準（Park Jong-joon，音譯）去年9月由尹錫悅任命，其前任者則是前國防部長金龍顯，而金龍顯也被指控是建議戒嚴的關鍵人物。

美國律師、韓國專家李朱民（Christopher Jumin Lee）認為，尹錫悅很可能在總統警護處「播下了強硬派忠誠者的種子，以應對這種可能性。」最簡單的解決方案，就是讓代理總統崔相穆下令總統警護處「暫時停止職務」，「如果他不願意這麼做，可能成為他自己被國會彈劾的理由。」

對於未來發展，里奇認為，執法部門可能帶著更多人力返回現場，再度試圖逮捕尹錫悅，甚至動用武力。由於總統警護處也會全副武裝，情勢可能變得非常危險，執法部門也會盡量避免事態升級。李朱民也擔心，萬一警方再次帶著逮捕令出現，總統警護處也再次忽視逮捕令，甚至掏出武器威脅，事態將會如何發展？

尹錫悅逮捕令剩1天！　公搜處要求「代理總統」命令警護處配合

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