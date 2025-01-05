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大陸 大陸焦點 特派現場

失物招領30秒搞定！　陸車站智能化平台「暫存」1.5萬物品

▲▼ 30秒取失物 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸福州火車站研發智能化招領平，可30秒取失物 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸旅客搭乘高鐵最怕東西遺失，十分難找，車站保存空間也有限。福建省福州火車站研發智能化招領平台，透過網路智能分類，讓旅客上網可見自己物品，節省等待時間。車站也不用擔心暫存一堆失物，旅客之前需花費10到15分鐘的時間領取遺失物品，現在最快30秒完成整個過程。

大陸每年春運號稱「地表人類最大遷徙」，光是個高鐵路線每年接收的旅客遺失物品超過數萬件，尤其春運期間，客流量增加導致遺失物品數量激增，日均近百件，導致傳統人工管理模式難以負荷。

陸媒《澎湃新聞》報導，2024年，福建福州站與相關設計院，借鑒寧德時代智能倉儲技術，打造360平方米的智能化招領平台。該平台實現智能化管理，儲物量較原來提高50%，達到了1萬5千件。

智能化招領大廳有自動化儲物櫃，能夠根據物品的類別和大小進行分類存儲，還有電子標籤與貨櫃識別地址。從耳機到大型行李箱，每一件物品都有電子標籤，包含形狀、顏色等特徵，方便失主快速找到，降低錯領、冒領等情況。

通過手持機掃描電子標籤，工作人員可以迅速定位到暫存物品的位置，提升存儲效率，確保了遺失物品的領取準確無誤。最短的時間內將物品交給失主。

根據福州車站人員介紹，一位旅客在安檢後不慎遺失水杯。當他發現水杯不見時，已經登上了列車，撥打了車站的失物招領電話。工作人員通過智能化管理系統迅速定位到了水杯的位置，並通過最近的動車將其寄送到了旅客所在的車站。

還有一位中年男子在候車時遺失裝有駕駛證、汽車鑰匙等貴重物品的棕色挎包，工作人員通過智能查詢系統迅速定位到了挎包的位置，短短幾分鐘內將挎包交到了失主手中。

智能化管理系統以及自助領取櫃的投入使用，縮短了旅客領取遺失物品的時間。以前，旅客需要花費10到15分鐘的時間來領取遺失物品，現在最快30秒完成整個過程。

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