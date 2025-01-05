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鋼鐵廠工程師被炒　當天格式化公務電腦挨告！還被抓包詐加班費

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲鋼鐵廠工程師被炒魷魚後，立刻將公務電腦格式化被告。（示意圖／pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在高雄某鋼鐵廠擔任工程師的黃姓男子，在2020年4月間接到公司的解雇通知，他竟立刻將辦公室的公務電腦主機內資料全數格式化刪除，公司還查出他在上班時間利用公務電腦上網購物、找工作，涉嫌詐領加班費，因此一併告上法院，法官審理後，依刪除他人電腦電磁紀錄罪，處徒刑3月，詐領加班費則判拘役30日，他不服上訴，高雄高分院駁回上訴，維持原判決。

判決指出，黃姓男子是2017年8月1日起在某鋼鐵廠擔任助理工程師，負責設備日常巡查、設備物料巡查、設備故障排除、外包商進場監工、跨部門協商設備故障排除等現場技術生產職務，黃男在2020年4月7日上午接到公司的解雇通知後，竟將辦公室的公務電腦主機內D槽電磁紀錄全數格式化而刪除，其中包含公司的設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等業務資料。

後來公司清查公務電腦的相關記錄，發現黃男在任職期間，曾用公務電腦瀏覽人力銀行、臉書、購物網站，然後申報加班費，詐領了3678元的加班費，公司對黃男提告，檢察官也依法起訴。

一審法院審理時，黃男否認妨害電腦使用或詐欺，辯稱沒有刪除電腦D槽內與公司相關的業務資料，只有刪減他自己個人工作備忘錄裡面的部分文字內容，沒有刪掉整個檔案，也沒有將D槽格式化，公司的資料都是放在C槽。

法官傳訊公司的證人、資訊室員工及法務人員，都證稱黃男被資遣當天的確一直在操作電腦刪除檔案，他們也有制止他「不要再動電腦了」，但他仍繼續操作，並說是刪除個人私人檔案，加上還原的資料，證明黃男的確有刪除相關公司的檔案，因此認定他犯行明確。

詐領加班費部分，則根據電腦記錄，認為黃男的確在加班的時段，瀏覽求職網站、購物網站等與加班無關的網站，因此也認定他有詐領的事實，法官審理後，依無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪處徒刑3月，詐欺取財罪處拘役30日，均得易科罰金。

黃男不服上訴，高雄高分院合議庭認為原判決認事用法，核無不合，因此駁回他的上訴，全案仍可上訴。

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