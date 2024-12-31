台南女買拖把「二度退貨被拒」大東夜市咆哮　警強制送醫

記者林東良／台南報導

網友在網路社群PO文指出，在台南大東夜市看到一名女子與攤販起糾紛，警到場後將她壓制在地送上救護車，市警一分局出，該女子與攤商發生購物糾紛，雙方爆發爭執，該女情緒失控持續大聲咆哮，經警方制止無效強制將她送醫。

▲一名女子在大東夜市與攤商發生購物糾紛竟情緒失控大聲咆哮，市警一分局警方制止無效強制送醫。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

有網友在Threads發文指出，30日看到一名大媽在台南市東區大東夜市大鬧，疑因買拖把發生購物糾紛，之前拖把損壞曾回來跟攤商換貨，攤商第一次給她換了，結果數週後又回來說壞了，要攤商退錢被拒，即爆發爭執。

▲台南市警一分局東門所所長陳宗鑫指出，女子與攤商發生購物糾紛，雙方爆發爭執，在現場大聲咆哮。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警一分局東門所所長陳宗鑫指出，本案發生於30日晚上6時許，影片中女子因於12月中旬及當晚至大東夜市與同一攤商發生購物糾紛，雙方爆發爭執。該女子在現場情緒失控，持續大聲咆哮不止。

一分局員警到場查處，並多次勸阻該女，該女子仍情緒失控對員警大聲咆哮，隨後，警方通知消防局119救護人員到場協助，將該女子強制送醫，並聯絡其家屬協助處理。