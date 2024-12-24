3年就升等、拼到健檢紅字！卻見一票同事「投資躺平賺」他破防

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

努力不一定能得到同等回報，這點一名科技公司工程師深有體會。他表示自己進入某知名IC公司後十分拚命，不僅三年內升等，預計今年年收接近300萬元，但最近卻因聽到同事們的投資成果，覺得心裡很不是滋味，「我每天加班到10點，最新的健檢報告全紅字，其他人上班炒股，下班賺翻！」複雜心情引發討論。

原PO在Dcard以「考績拿部門最好 卻破大防…」為題發文，他進某一線IC公司後非常努力認真，三年內成功升等，比起許多資歷更深的學長還要快，甚至今年年收預計接近300萬元。不過，最近聽到同事們的投資分享，讓他大受打擊，「玩股票的、玩加密貨幣的、買房的，甚至是信貸或增貸出來投資的，每個人的投資都比本業賺的多很多。」

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他想到自己每天加班到深夜10點，頭髮開始稀疏，健康狀況也亮起紅燈，健檢報告都是紅字，「其他人上班都在炒股，只有我自己努力為公司賣命付出」，感覺破了一個大防，心裡很不是滋味。

貼文引發討論，「自從我發現投資比較好賺以後，上班只做到60分，準時下班沒在加班的」、「至少老闆有論功行賞，不錯了啦」、「賠的不會說啊」、「自從我發現投資賺的比現職高，我真的上班也是無所謂，一整個做身體健康的。」「這也是事實，自己在2019-2021買的房子增值的數字 比我工作10幾年年薪加起來還多，真的會想躺平。」

也有網友認為原PO腳踏實地很好，「反而羨慕原 Po 在部門裡面當 Key Man，（我）現在續留，也只是為了名氣與穩定收入而已」、「只看到賊吃肉，沒看到賊挨打」、「倖存者偏差，只有賺的人才會講，賠爆的人都安安靜靜，事實上散戶一直以來都是淨損的」、「炒股有人賺就有人賠，看一些投資失敗的案例，轉個念頭就好了。」