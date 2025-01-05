前解放軍「頂級」無人機專家輕生　傳創業網貸被狠逼債　

▲ 大陸「頂級」無人家專家張代兵離奇輕生 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸號稱「國寶級」無人機專家張代兵傳出不明原因輕生，生命永遠定格在47歲，告別式於今（5）日舉行。大陸網站搜索「張代兵」關鍵字，出現不少相關報導都在討論死因。有網友爆料稱，張代兵因為創業欠款情追債，被逼上絕路，還有網友稱是張飽受憂鬱症困擾，但至今未獲家屬方面的證實。」

陸媒《網易》報導稱，原國防科技大學無人系統研究所副所長、長沙雲智航科技有限公司董事長張代兵博士不幸離世，今年才47歲，告別式已於今5日舉行。

▲ 家屬3日發布張代兵訃告 。（圖／翻攝 抖音）

治喪委員會發3日訃告內容稱，「於2025年1月3日在長沙市陽明山殯儀館舉行追悼會...。」訃告由張代兵家屬以及其創業公司「云智科技」共同發布，但未提死因。消息發布後，引起不大陸網友不捨，尤其熟知無人機領域的專家也感到心痛，消息一出也引起外界關注，認為過世原因十分離奇。

有大陸網友稱，2024年9月和10月曝光照片來看，張代兵當時面帶倦容，開始略顯憔悴。過世前兩天，曾在個人社交平台發布消息，都是自己研發的無人機高空機清洗介紹。看似處於事業上升期，張代兵卻突然傳來離世的訊息，讓許多人不可置信。

實際搜索大陸各大媒體網站平台，包括抖音、微博等報導訊息，不少內容指向張代兵疑似出現經營困境，資金鍊非常緊張，四處借錢，甚至找網貸公司，最後變賣了自己的房產。

網路還傳租有知情人士稱，張代兵公司因資金鍊緊張，把自家房子都賣出去，最後房產也被抵押，積欠大筆網貸，對方天天上門，逼債手法太狠，才受不了壓力墜樓輕生。還有一說是創業壓力太大，疑似受憂鬱症困擾，但關於死因真相，家屬未做任何說明，十分低調。

▲ 陸網友稱2024年9月和10月，張代兵當時面帶倦容。（圖／翻攝 抖音）

根據資料顯示，張代兵在大陸國防科技大學任職期間，最高職位曾是副所長，同時也是曾是大陸中科院微電子研究所研究員，兵器工業集團研究所特聘專家，陸軍裝備部無人機系統技術專家組成員，為大陸軍方無人機技術發展作出許多優秀貢獻。

張代兵在無人機領域鑽研20多年，在無人系統平台設計、無人機飛行控制、神經網路控制方法、仿生機器人、機器蛇等研究領域，有很深的造詣。2018年自行創業成立了長沙雲智航科技公司並擔任董事長，期間發明研制機器蛇、游龍助推器、高層建築滅火無人機等產品，廣受外界好評。

張代兵認為，現有消防雲梯、高噴車、舉高車射高有限，無人機載重小航時只能航拍偵察，高空滅火無人機具有廣闊的應用前景。自己率領團隊攻克了高電壓直接驅動動力技術，使無人機最大載重達到500千克，把消防水炮和水帶直接拖上百米以上的高空，對於消防救火是十分重要突破。

隨著無人機專家張代兵離奇去世，也讓外界感到遺憾震驚。根據陸媒報導稱，張代兵除了自己創業專後，過去在解放軍體系多年研究，肩上揹負20多項的軍隊研究項目，他的過世對於之後科研是非常大損失。

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