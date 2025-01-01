少年為情輕生！醉友到警局關心咆嘯撒野　7人全被壓制法辦

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（31日）深夜10時許，一名少年因感情因素輕生，警方傳喚家屬到派出所製作筆錄時，少年友人得知死訊，前往派出所關心，但其中一名男子帶著些許酒意，今天（1日）在所內咆哮與警方發生衝突，另6名友人也加入助陣，警方啟動快打，將7人全部壓制在地，並依法移送新北地檢署偵辦。

▲林男得知友人輕生，前往警局關心卻發生衝突，全遭壓制在地送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，國中畢業後輟學的16歲蘇姓少年，因與女友分手，昨晚在新莊昌平街住處輕生，被路人發現報警送醫不治；警方依規定傳喚雙親，到派出所製作筆錄釐清輕生原因時，少年的友人42歲林男得知此事，酒後帶著24歲蔡男、27歲王男、26歲李男、26歲范男、25歲張男及許姓少年，分別搭乘2輛車到派出所關心。

▲林男遭壓制送辦，女友(左)在所外傻眼呆站。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男向警方表示，身為友人要向家屬慰問、關心，但警方見林男酒氣沖天，請他與其他友人到所外等候，卻引起林男不滿，向所長咆嘯並辱罵三字經，其餘友人竟不攔阻，還加入戰局起鬨叫囂；所長見狀啟動快打出動17名支援警力到場，迅速將林男等7人壓制在地，並依妨害公務、妨害秩序罪移送新北地檢署偵辦。

▲林男等7人，全依妨害公務、妨害秩序送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995