柯文哲羈押庭法官問「那怎麼辦啊」　檢察官一句話旁聽席笑了

▲民眾黨前主席柯文哲2日到北院第三度開羈押庭，並提議檢方或院方明訂他絕對不能接觸的證人。（圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席柯文哲2日下午到北院第3度開羈押庭，檢辯雙方就勾串滅證之虞再起唇槍舌戰，柯文哲提議明訂不能接觸的證人名單，但檢察官仍有顧慮，法官語帶無奈詢問「那怎麼辦啊」，檢察官回應「所以有羈押必要」，旁聽席的小草則哄笑一片，法警則立刻主持秩序。

柯文哲遭控圖利京華城並收賄，去年12月26日遭台北地檢署起訴並建議求處28年6月重刑，法院裁定柯以3000萬元交保，北檢抗告成功，29日下午再開羈押庭，北院合議庭29日晚間諭知柯文哲7000萬元交保，北檢則再提出抗告，高院1日發回台北地院更裁，北院則於2日晚間6時三度召開羈押庭。

檢察官主張柯文哲曾為第三大黨黨主席，是最有權勢者之一，影響力不因辭黨主席而改變，且在他交保後就有證人改變證詞，元旦談話中提及「公務員不做違法的事」是隔空暗示、卸責基層，辯方則認為檢察官顧慮的勾串之虞沒有實質證據，僅因他有影響力而要羈押則太簡略且流於臆測。

柯文哲則提議，不如請檢察官或法官明訂他不能接觸的名單，檢察官則回應「不是完全不能考慮」，但會牽涉律師交互詰問時爭執那些證人之證據能力，除非律師可以現在回。

法官詢問檢方「怎麼辦啊」，該如何被告防止勾串，檢察官回應「所以有羈押必要」，旁聽席的小草則哄笑一片，立刻被法警要求安靜主持秩序，法庭則在數秒內恢復平靜。

法官也直言，不能將人押到羈押期限都超過，檢方則回稱證人互相詰問完成後不會反對交保處分。

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