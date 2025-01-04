桃園146位學生獲頒靈鷲山普仁獎　16校攜手點燃品德火炬

▲靈鷲山普仁獎桃園頒獎典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「靈鷲山普仁獎桃園頒獎典禮」4日於桃園高中舉行。市長張善政出席頒獎活動表示，今(114)年桃園區有國小81位、國中65位共146位品德卓越學生，從各校師長推薦中脫穎而出，其中更有9位學生榮獲推薦入圍全國普仁獎，期許得獎學生不管是在學時還是踏入社會後，能夠持續秉持著品德教育精神，讓社會更加和諧與美好。

主辦單位表示，普仁獎創立於2003年，由靈鷲山開山住持心道法師基於「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，表揚面對逆境仍堅持美好品德、勇敢迎向生命挑戰的國中、小學生，這些散發生命熱力與光芒的孩子，被稱為「普仁小太陽」。

桃園區今年有158位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有146位孩子獲獎。福豐國中向明萱、內壢國中蔡沛妤、自強國中張鈞甯、大成國中吳軒菱、卓翊泓、徐品萱、大有國小林思澄、迴龍國小梁凱甄、大竹國小陳侑璘 9位，獲推薦入圍全國普仁獎。

難得的是，入圍全國普仁獎的9位當中，有3位都是大成國中的學生。其中九年級的吳軒菱，是個孝順貼心的孩子，在家指導妹妹課業，兩人一起協助家務，分擔父母壓力；深知家中經濟不富裕，物質需求不高，導師朱瑞勇觀察，軒菱做事認真負責，擔任英語小老師，課後會提醒同學複習並協助老師安排評量；喜愛閱讀，積極向學，常參加學校舉辦的好讀周報問答比賽；富有正義感，看到不公不義之事，會替同學仗義執言，相當不易。

就讀內壢國中音樂班的蔡沛妤，爸爸在她小五時因病過世，與罹癌的媽媽相依為命，有一次母女兩人一起用餐，媽媽替她點了牛肉麵，自己卻吃清湯麵，沛妤將碗中的肉夾給媽媽，還說「我們一人一半」，孝心讓媽媽感動不已。從小就展現對音樂的熱愛，國小三年級加入合唱團以來，得獎無數，曾赴紐西蘭在世界合唱大賽中拿到金獎，志願是當一名聲樂老師或歌劇家，特別感謝合唱團老師在考前3 個月悉心教導鋼琴、樂理、視唱聽寫，是個感恩惜福的好孩子。

為感謝認同普仁獎理念的學校，由靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人頒發各校推薦感謝狀；並由靈鷲山普仁獎推行委員會桃園區主委呂朝福頒發「推動品德教育楷模」給龍潭國中、中興國中、內壢國中、青溪國中、桃園國中、過嶺國中、福豐國中、快樂國小、新埔國小、龍源國小、中埔國小、慈文國小、會稽國小、壽山國小、廣興國小、樹林國小16所學校。