芭達雅海灘「男女交疊」鹹濕激戰！　活春宮近距離畫面外流

▲兩人激戰時，一旁還有遊客散步經過。（圖／翻攝自MGR ONLINE，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅海邊再傳露天活春宮事件，有網友跨年假期到當地旅遊時，看到一對男女對坐交疊，不顧旁人，當場擁吻激戰，並開始性行為，一旁的旅客見狀紛紛開始歡呼。然而兩人仍慾火難耐不願停下，整個過程也被拍成長達10分鐘的影片，同時被公開在網路上。

根據MGR ONLINE報導，兩人所在的海灘就在警察局附近，但是當事男女絲毫不在乎，就直接在所有遊客面前開始肉體交疊激戰。從影片中可以看到，一名女子坐在黑衣男伴的身上，兩人隨即開始擁抱熱吻，並不斷揉捏對方身體，隨後開始交戰。

當時一旁還有其他旅客，有人大聲喝斥，也有人歡呼，但兩人依舊不在乎他人眼光，繼續在海邊活春宮。這段影片3日被交給當地媒體，據傳是2024年12月底跨年假期時所拍攝的。

報導也指出，兩人的性行為長達10多分鐘。對此，警方表示，目前還沒接獲檢舉與通報，因此沒有對影片中的兩人提出任何法律指控，但是根據《刑法》第388條，兩人恐因涉及公然猥褻罪，面臨最高5000泰銖（約台幣4780元）的罰金。

另一方面，泰國喬木提恩海灘12月也曾出現中國籍男子與泰籍女子的沙灘活春宮事件。當時兩人在海邊散步，怎知一時情慾難耐，直接當眾上演活春宮，就連警察來了，兩人都沒有停下動作。

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