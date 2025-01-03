拜登宣布擋下日鐵收購美鋼　原因曝光

▲美國總統拜登拜登宣布擋下日鐵收購美鋼。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登今天宣布，他已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司的交易，考量到保護美國產業的戰略必要性。這起收購案遭到美國朝野反對。



法新社報導，拜登（Joe Biden）發表聲明說：「這起收購會使得美國最大的鋼鐵製造商之一置於外國人控制之下，這對於我們的國家安全和我們的關鍵供應鏈會帶來風險。這是我現在採取行動阻擋這起交易的原因。」

▲▼美國總統拜登宣布，他已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司。（圖／路透）

日本製鐵公司（Nippon Steel）2023年12月宣布收購美國鋼鐵公司（US Steel）的計畫，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）過去一段時間持續審查這起交易，以確認是否對美國國安構成威脅。

拜登數月來一直批評這宗收購案，美國總統當選人川普（Donald Trump）和其副手范斯（JD Vance）也持反對立場。

本案在2024年美國總統大選期間成為焦點，因為美鋼總部位於關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，而美國聯合鋼鐵工會（USW）同樣強力反對這樁交易。

日鐵則稱，賓州鋼鐵業嚴重式微下，收購案是維持其生存的命脈。