拜登再宣布特赦「37死囚改判無期」　受害者家屬崩潰：正義在哪？

▲拜登再次宣布特赦，將40名聯邦死刑犯中的37人，改為不可假釋的終身監禁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）搶在川普上任前，再次宣布特赦，將40名聯邦死刑犯中的37人，改為不可假釋的終身監禁，此舉可能影響川普擴大執行死刑的計畫。不過，這也讓受害者家屬感到相當不滿，崩潰表示，他們需要拜登親口解釋，「為什麼正義沒有得到伸張？」

根據《路透社》報導，拜登23日宣布，將40名聯邦死刑犯中的37人，改為不可假釋的終身監禁，這與行政命令不同，特赦的決定無法被繼任總統推翻。

拜登在近幾個星期面臨來自國會民主黨人、死刑反對者以及宗教領袖，如教宗方濟各（Pope Francis）的壓力，敦促他在卸任前特赦聯邦死刑犯。拜登在聲明中表示，「毫無疑問，我譴責這些兇手，為那些無辜受害者哀悼，並為所有遭受不可想像且無法挽回損失的家庭感到痛心。」

拜登在聲明中也指出，「但憑著我的良知和經驗，我更加堅信，我們必須在聯邦層面停止使用死刑。我不能袖手旁觀，讓新政府恢復我已中止的死刑執行。」

川普在2017年至2021年的首個總統任期內，結束了暫停近20年的聯邦死刑，再次恢復執行；而拜登在2021年1月上任時便再次暫停，他在競選時也曾明確反對死刑。

川普的發言人史蒂芬·張（Steven Cheung）批評了這項決定，「這些人是世界上最惡劣的殺手，拜登的這一舉動對受害者及其家屬來說是極大的侮辱。」聯邦辯護律師亨利（Kelley Henry）則代表獲減刑的兩名死刑犯泰勒（Rejon Taylor）與法克瑞爾（Ricky Allen Fackrell）表示，拜登的決定展現了非凡的勇氣。

儘管這對部分反對死刑的人士來說是一件好事，但對多數受害者家屬來說，再即將來臨的耶誕節前得知這項消息，無疑是一大打擊。

Take a good look at one of the 37 death row inmates whose sentence was commuted by Joe Biden—Jorge Avila-Torrez.



He brutally murdered 8-year-old Laura Hobbs and 9-year-old Krystal Tobias on Mother’s Day in 2005.



A horrific betrayal of justice. pic.twitter.com/g0PQ86SLoR — Rep. Keith Self (@RepKeithSelf) December 23, 2024

年僅20歲的海軍軍官阿曼達（Amanda Snell）於2009年在軍營內遭勒斃，而嫌犯阿維拉-托雷斯（Jorge Avila-Torrez）也在這次的特赦名單中。阿曼達的哥哥亞歷克斯（Alex Snell）崩潰表示，阿維拉-托雷斯還性侵並殺害了2名年僅8歲和9歲的小女孩，甚至曾性侵一名研究生，「我希望他（罪犯）還是按照原本的判決被處以死刑，他應該接受那個懲罰。」

亞歷克斯得知拜登特赦的消息時，感到難以置信，此舉根本是在加深遺屬的傷痛，「為什麼正義沒有得到伸張？為什麼他（罪犯）需要受到特殊對待？拜登有什麼正當理由這麼做？我希望他能當面向我們解釋，為什麼要選擇寬恕這些人？」

這次的特赦不包括涉及恐怖主義或種族仇恨的大規模謀殺案，因此2013年波士頓馬拉松爆炸案的兇手查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）、2015年南卡羅來納州黑人教堂槍擊案中奪走9條人命的種族主義槍手盧夫（Dylann Roof），以及2018年匹茲堡猶太教堂大規模槍擊案的兇手鮑爾斯（Robert Bowers）等3人均未獲得赦免。