拜登再宣布特赦「37死囚改判無期」　受害者家屬崩潰：正義在哪？

▲拜登再次宣布特赦,將40名聯邦死刑犯中的37人,改為不可假釋的終身監禁。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)搶在川普上任前,再次宣布特赦,將40名聯邦死刑犯中的37人,改為不可假釋的終身監禁,此舉可能影響川普擴大執行死刑的計畫。不過,這也讓受害者家屬感到相當不滿,崩潰表示,他們需要拜登親口解釋,「為什麼正義沒有得到伸張?」

根據《路透社》報導,拜登23日宣布,將40名聯邦死刑犯中的37人,改為不可假釋的終身監禁,這與行政命令不同,特赦的決定無法被繼任總統推翻。

拜登在近幾個星期面臨來自國會民主黨人、死刑反對者以及宗教領袖,如教宗方濟各(Pope Francis)的壓力,敦促他在卸任前特赦聯邦死刑犯。拜登在聲明中表示,「毫無疑問,我譴責這些兇手,為那些無辜受害者哀悼,並為所有遭受不可想像且無法挽回損失的家庭感到痛心。」

拜登在聲明中也指出,「但憑著我的良知和經驗,我更加堅信,我們必須在聯邦層面停止使用死刑。我不能袖手旁觀,讓新政府恢復我已中止的死刑執行。」

川普在2017年至2021年的首個總統任期內,結束了暫停近20年的聯邦死刑,再次恢復執行;而拜登在2021年1月上任時便再次暫停,他在競選時也曾明確反對死刑。

川普的發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)批評了這項決定,「這些人是世界上最惡劣的殺手,拜登的這一舉動對受害者及其家屬來說是極大的侮辱。」聯邦辯護律師亨利(Kelley Henry)則代表獲減刑的兩名死刑犯泰勒(Rejon Taylor)與法克瑞爾(Ricky Allen Fackrell)表示,拜登的決定展現了非凡的勇氣。

儘管這對部分反對死刑的人士來說是一件好事,但對多數受害者家屬來說,再即將來臨的耶誕節前得知這項消息,無疑是一大打擊。

Take a good look at one of the 37 death row inmates whose sentence was commuted by Joe Biden—Jorge Avila-Torrez.



He brutally murdered 8-year-old Laura Hobbs and 9-year-old Krystal Tobias on Mother’s Day in 2005.



A horrific betrayal of justice. pic.twitter.com/g0PQ86SLoR