遭勒令歇業還偷偷迎客　逢甲、文心公園旁2家日租套房遭斷水電

▲台中逢甲商圈以及文心森林公園附近的2間民宿，遭勒令歇業還偷偷招客，今天被市府強制斷水斷電。（圖／台中市觀旅局提供）



記者游瓊華／台中報導

這個月就將進入春節連續假期，出門住旅店要注意品質、安全。台中市政府在2025年一開始祭出鐵腕，將位於西屯區逢甲商圈及南屯區文心森林公園附近的2家日租套房，強制執行斷水斷電處分；觀旅局表示，這2家業者不但未領取旅館業登記證而擅自經營旅館業務，已經被裁罰2次，還遭市府勒令歇業卻仍繼續營業，因此依法強制執行建築物斷水斷電。

觀旅局表示，此次執行斷水斷電處分的2家日租套房業者於111年至113年間，經查獲未領取旅館業登記證而擅自經營旅館業務事證明確，依發展觀光條例各裁罰2次並勒令歇業在案，但業者仍無視法令繼續營業，嚴重影響全市觀光品質及旅客住宿安全，觀旅局會同警察局、都發局、消防局、環保局、台電及自來水公司等單位到現場拆除2家業者電錶及水錶，停止該場所供水供電。

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觀旅局提醒，旅客出遊時如有住宿需求，可先上網查詢全國各地合法旅宿業者，也可在投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，絕對不是刊登在Agoda、Booking.com等訂房網站就是合法旅宿；民眾如發現或不慎入住日租套房等非法旅宿場所，可檢具明確事證向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實且為首次裁罰及金額在10萬元以上者，於受處分非法旅宿業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。