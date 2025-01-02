寒冬送暖！基金會號召企業募集800個防災地震包　贈獨居老人

▲地震防災包中有手電筒、暖暖包、口糧棒以及口哨等用品。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

近年來台灣地震頻頻，台中市社會局、全成基金會與暖心企業團體協力製作800個地震防災包，內有手電筒、暖暖包、口哨、輕便雨衣、礦泉水、長效期日本餅乾、消化餅、口糧棒民生用品等，分別由志工陸續發放給獨居老人，希望讓老人家能在天災發生時緊急應變使用。

▲全成基金會志工訪視時發現，不少獨居老人家中房屋受地震影響龜裂。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市社會局委託全成基金會辦理烏日區、大肚區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大安區、大甲區、外埔區獨居老人關懷訪視，以及電話問安服務，共有77名社區志工加入定期服務，透過關懷維護老人日常生活安全。

基金會董事長聶玉美表示，志工在訪視時發現近來地震頻傳，造成不少獨老居住的屋簷塌陷、牆壁龜裂等災情，老人家因此惶惶不安。基金會為此考量獨老面臨地震發生時避難需要，在社會局補助及企業暖心贊助下，製做800個地震防災包提供獨居老人，以備逃生時民生物品使用。

▲全成基金會總共製作800個地震防災包發送獨居老人。（圖／記者游瓊華翻攝）



聶玉美指出，防災包內有手電筒、暖暖包、口哨、輕便雨衣、礦泉水、長效期日本餅乾、消化餅、口糧棒民生用品等。近來已陸續由台中區志願服務隊72小隊、大甲區頂店社區發展協會、龍井區東海社區發展協會、忘憂草協會等志工協助發送。

71歲陳萬翔阿公，獨居大安區的瓦厝裡，歷經多次地震，除了牆壁多處龜裂，也造成部分屋瓦塌陷。阿公表示，房屋狀況差還能勉強住人，遇到地震只好沒命往外逃，哪有時間帶東西。有了地震防災包，阿公笑說，「包裡有吃的、還有保暖的，方便攜帶，多少能保命」。