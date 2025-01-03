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ETtoday直播「燈燈燈 2025桃園跨年晚會」　總觀看人次破262萬創歷年新高

▲▼桃園,跨年,晚會,ETtoday,直播,中視。（圖／業者提供）

▲2025桃園跨年晚會「燈燈燈」現場人潮湧入突破19萬人，創下歷年新高。（圖片來源：中國電視公司）

【企劃特輯】

2025桃園跨年晚會「燈燈燈」在桃園市政府精心策劃下，於中壢藝術館盛大舉行，邀請到原子少年Saturnday、艾薇、白安、陳芳語、丁噹、洪暐哲、李芷婷、小男孩樂團、ELL&S、范逸臣、TRASH等超強卡司輪番開唱，更有韓團DAYCHILD及韓星姜丹尼爾壓軸登場。特別是姜丹尼爾出場時，直播聊天室被粉絲狂刷「好帥」訊息，現場人潮也湧入突破19萬人，創下歷年新高！

ETtoday新聞雲作為此次直播的重要平台，攜手中視新聞網、ETtoday官方臉書及中時新聞網，打造多元直播體驗，總觀看人次高達262萬，再度刷新跨年直播紀錄！其中，ETtoday提供的高畫質直播服務，吸引了大批年輕族群參與，成為跨年晚會最大亮點之一。

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此外，電視台同步轉播同樣不遜色。中視新聞台與中天綜合台全程直播，累積收視高點分別落在小男孩樂團演唱與丁噹深情詮釋《我愛他》時段，兩台總累積觀看人次達234萬，顯示電視與網路整合效益非凡。

ETtoday持續深耕數位內容領域，透過多平台直播，成功拉近觀眾與活動現場的距離，讓「2025桃園跨年晚會」成為最受矚目的年度盛事。想重溫這場精彩演出，歡迎至ETtoday影音頻道回顧精彩片段！

延伸閱讀： 更多2025桃園跨年晚會相關資訊，請參考桃園市政府觀光旅遊網

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