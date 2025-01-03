獨／不忍了！高雄女躲友人家吸毒「小孩晾車上」　同居人心冷檢舉

▲佛珠所長林卓材接獲舉報，抓到一名女子使用毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大義滅親！高雄市一名男子因為長期無法忍受自己的同居人深陷毒害，憤而在2025開年第二天，向警方舉報同居人使用毒品，警方獲報前往查看，搜出了毒品咖啡包，同時將人帶回採檢驗尿，男子嘆了口氣， 表示自己不想再見到她了，不過也希望同居人能夠接受勒戒，不然小孩就太可憐了。

全案發生在2日下午一點，高雄市仁武分局澄觀派出所接獲男子報案，表示自己的同居人使用毒品，派出所長林卓材立刻親自帶隊前往，被舉報的是一名34歲賴姓女子，而警方在她的住家客廳搜出疑似二級毒品咖啡包有4包，賴姓女子坦誠自己施用毒品咖啡包，警方於是將她帶回派出所驗尿。

▲女子被同居人舉報吸食毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲賴姓女子在跨年前自白「我又吃藥被搜到了」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

男子表示賴姓女子是她的同居人，兩人在同居期間有生小孩，但是賴姓女子長期使用毒品，他自己一次又一次的給機會，而賴女卻絲毫沒有要戒毒的打算，甚至拿小孩當擋箭牌，曾經還把小孩帶出門找朋友，結果把小孩單獨留在車內，自己到朋友住處裡頭使用毒品咖啡包，一連串的行為讓男子相當「切心」。

這次因為在跨年的前幾天，男子就已經抓到賴姓女子又使用毒品咖啡包，所以她在自己的通訊群組當中自白留言「我又吃藥被搜到了」，不過這個舉動並無法遏止賴女吸毒，沒想到才過幾天又被抓到吸毒，所以才會憤而打電話舉報，男子強調對方屢勸不聽，「真的沒辦法管她了」，也希望這次的舉報能夠讓賴女勒戒成功，不然小孩子真的太可憐了。