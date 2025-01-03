民進黨提案改選立法院長！　傅崐萁轟：跟賴清德唱雙簧

▲國民黨團針對民進黨團罷免韓院長案回應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》相關修正草案，但立法院長韓國瑜將《選罷法》、《財劃法》兩案延後送到行政院，引來民進黨團痛批違憲。民進黨團今（3日）院會中提案變更議程，要求立法院長改選。國民黨團總召傅崐萁轟，「柯總召，你跟賴清德總統，到底是在唱雙簧，還是再一次來打臉賴清德總統」，質疑兩人一個說要大和解，一個說要提罷免，到底是柯總召半夜吃西瓜反症，還是賴清德來授意。

傅崐萁說明，柯建銘公然對抗總統賴清德，公然的打臉賴清德。賴清德在元旦升旗典禮時呼籲朝野要走向民主的政府，邀請韓國瑜喝大和解咖啡，言猶在耳不到兩天，今天柯建銘則提出要罷免韓國瑜。

「柯總召，你跟賴清德總統，到底是在唱雙簧，還是再一次來打臉賴清德總統」，傅崐萁質疑兩人一個說要大和解，一個說要提罷免，到底是柯總召半夜吃西瓜反症，還是賴清德來授意。從去年到今年所有的國會亂象，都在柯建銘大法師的魔法棒子下，天天永無寧日，連大過年的，新的一年開始，第一次的院會，就要提出對國會議長的罷免案，這是立法院史無前例的國會議長的罷免案，才說完朝野要大和解，大家一起來擁護國家民主，柯建銘再度出招，而且是在中華民國憲法史上，第一次的來罷免國會議長。

傅崐萁呼籲，當家不鬧事，大家好好的朝野同心，為所有福國利民的事項，全力來推動，今天有非常多的民生法案，包括壯世代等都要來進行，但是一早就看到「柯總統」提出來，不管是意圖要分化在野黨，還是要讓國民黨內來製造一些事端，他在這裡奉勸柯總召，「你都七老八十了，多做一點善事，福頤子孫」，不要天天搞得國家雞犬不寧，國民黨絕對團結一心，不會中柯建銘計謀。