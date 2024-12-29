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觀光更智慧！南投推QRCode乘車電子套票　好行卡499元3日搭到飽

▲南投縣政府推出QRCode乘車套票與南投好行卡無限暢遊版。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府推出QRCode乘車套票與南投好行卡無限暢遊版。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃「智慧觀光」藍圖，從旅遊規劃、遊程購買到實際旅遊，透過數位科技優化各個旅客體驗環節，並推出「QRCODE乘車交通旅遊套票」，以及「南投好行卡-交通無限暢遊版」的10條台灣好行路線3日無限搭乘優惠方案，號召國內外遊客前來旅遊。

縣府秘書長洪瑞智5日召開記者會，與南投觀光大使高曼容一起宣告該縣各項智慧觀光新措施，並開箱「QRCODE乘車交通旅遊套票」及「南投好行卡-交通無限暢遊版」；高曼容特別介紹本次拍攝的宣傳影片，片中她透過數位科技與國外友人輕鬆溝通、分享南投的遊程：電子套票讓旅客只需手機輕輕一「嗶」，就能搭乘台灣好行，來南投旅遊更方便。

▲南投縣政府推出QRCode乘車套票與南投好行卡無限暢遊版。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，感謝交通部觀光署補助南投縣主政「中台灣好玩卡」，以目的地旅遊概念串聯苗嘉2縣，積極整合觀光、交通、旅宿業者推出套票，迄今已累計達成超過100萬套旅遊套票，創造2.5億佳績，本次結合全台最大台灣好行交通路網與旅遊套票，串接全台最多的台灣好行路線，在台灣觀光核心日月潭線推出全國首創的「QRCODE乘車交通旅遊套票」，一機在手就能搭台灣好行至景點遊玩體驗。

另「南投好行卡-交通無限暢遊版」也升級合作南投10條台灣好行路線、3日內享無限搭乘，只要499元，已在「南投好好玩」開賣，讓遊客進行深度旅遊時搭越多、省越多。

縣府觀光處表示，目前正舉辦南投花卉嘉年華活動，南投燈會也將在1月底登場，邀請國人使用智慧交通運輸工具，來南投賞花、賞花燈，輕鬆無限暢遊；相關旅遊資訊可上南投旅遊網(https://travel.nantou.gov.tw/)，或樂旅南投FB粉絲專頁查詢。

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