快訊／台中恐怖前男友持刀攻擊！2員警中刀濺血　緊急送醫

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市工學二街一處社區大樓今(25日)凌晨發生砍人案件！一對情侶報案，稱李姓女子的彭姓前男友持鑰匙要闖入住家，警方到場後彭男已離去，後續將李女與男友帶回所協助聲請保護令，完成後並護送2人返家。未料，彭男卻持刀埋伏在角落，見到李女等人便立即衝上前攻擊，造成2名員警1人胸腹受傷、1人左手掌受傷，李女男友及彭男也在過程中遭劃傷，4人全數送醫。

▲台中警方處理糾紛案件，遭持刀攻擊受傷送醫。（圖／記者許權毅翻攝）

這起案件發生在今天凌晨，警方3時46分接獲35歲李女及其33歲洪姓男友報案，稱35歲彭男持鑰匙要闖入李女住家，但警方到場後，彭男已離去，警方便將2人帶回所協助聲請保護令，約於4時35分完成相關資料後，警方為了保護李女與男友安全，便陪同2人返家。

未料，彭男竟埋伏在屋內角落，等到眾人返家後，彭男立即衝出攻擊，過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷，4人全數送醫救治，所幸並無大礙，而失控脫序的彭男也被警方當場制伏，後續將依法送辦。

初步了解，傷勢較重的33歲陳姓員警，肚皮7-8公分撕裂傷，縫10針，左胸5-6公分撕裂傷，縫6針，意識清楚無生命危險，目前留院治療；另名46歲陳姓員警左手腕4-5公分撕裂傷，縫5針，意識清楚無生命危險，目前已出院。

警方呼籲，民眾面對感情問題應保持冷靜，理性溝通解決問題，切勿意氣用事，避免因一時衝動造成無法挽回的遺憾，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。