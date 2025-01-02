泰國龍眼乾藏大麻！越南籍移工跨境運毒還自己種　5人栽了

▲警方逮捕在台走私進口並種植大麻的5名外籍疑工。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

有部分越南移工為了多賺點錢，竟接受國際運毒集團委託，在台灣接受對方從泰國寄出的農產品龍眼乾，警方會同關務署在疑藏有毒品的龍眼乾包裹內查獲大批大麻毒品，重量達5.9公斤，其中阮姓（27歲）越南籍移工更是在彰化縣線西鄉栽種大麻，刑事局偵三大隊第一隊會同關務署、北市刑大、新北土城、海山分局、桃園刑大、彰化縣和美分局共組專案小組調查。

警方早在2023年7月就在新北市土城區逮捕領取跨國毒包裹的外籍運毒手潘男（33歲），並與關務署合力攔查潘男進口但未通關的毒品包裹3批，警方正要追溯潘男深厚的金主時，又在去年8月接獲松山分關第4次毒品通報，警方據此在桃園市平鎮區逮捕范姓車手及上游買家阮男，並於9月在桃園中壢查獲運毒手阮男及提供門號的童姓共犯，在彰化縣線西鄉查獲大麻園一座，查扣活體大麻26株及照明設備一批。





刑事局偵三大隊調查，上述5名越南籍移工為了賺快錢，接受東南亞國際運毒集團委託，才會鋌而走險，從2023年7月起以收跨國龍眼乾包裹、跨境運輸大麻，其中幕後操盤的阮姓移工更在彰化縣線西鄉栽種大麻營利，後來5人均遭台北地檢署檢察官依觸犯製造、運輸二級毒品罪嫌起訴。





警方調查：該跨國運毒集團利用泰國管制法令與台灣差異，從泰國備料寄出毒包裹企圖闖關進入本國；本案毒品在關口即遭專案小組攔截偵辦，有效達成「截毒於關口、緝毒於境內」成效。刑事局將相關情資同步通報毒品來源國協處，以有效追查境外不法販毒集團及販毒網絡。



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