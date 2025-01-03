內政部指「統促黨結合黑幫、危害國安」　將聲請違憲解散

▲統促黨總裁張安樂昔日抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

內政部昨（2日）召開第3屆政黨審議會第4次大會，內政部提到，中華統一促進黨黨員人數超過3萬名，長期從事系統性、組織性犯罪，重要核心成員更屢有涉犯國家安全法、反滲透法等情形，嚴重危害國家安全，經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。惟因憲法訴訟法修正案刻正覆議中，憲法法庭組成時間亦未確定，內政部將視憲法法庭組成期程及後續發展，依規定提出聲請。

內政部表示，根據中華統一促進黨呈報資料，該黨黨員人數超過3萬名，且中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，經蒐整統促黨違憲事證，已經提經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部表示，尊重統促黨黨綱、黨章之政治立場，但不能接受政黨成員屢犯國安法規或以暴力方式侵害人民權益，亦不容許政黨支黨部或地方黨部的主要幹部與幫派高度重疊，統促黨與境外勢力、宮廟團體及黑幫組織相結合，雖無國會、地方議會席次或掌握行政權，但以政黨之名行組織犯罪之實，破壞人民生命財產、集會結社及法治國原則，致人民心生恐懼，已違反憲法增修條文與政黨法之規定。

內政部指出，依憲法增修條文及政黨法規定，政黨之目的或其行為，有危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序之情事而應予解散者，由主管機關檢具相關事證，經提請政黨審議會審議通過後，聲請司法院憲法法庭審理之。

內政部再指，又依內政部政黨審議會設置要點規定，政黨審議會審議案件時，應給予有關機關、政黨或當事人到場陳述意見之機會；移送憲法法庭審理政黨違憲解散之表決，應有過半數委員出席，並經出席委員三分之二以上之同意。

最後，內政部強調，今日內政部政黨審議會已依規定請統促黨負責人、秘書長及律師到場陳述意見，並經政黨審議會討論後，經出席委員三分之二以上之同意向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。惟因憲法訴訟法修正案刻正覆議中，憲法法庭組成時間亦未確定，內政部將視憲法法庭組成期程及後續發展，依規定提出聲請。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

