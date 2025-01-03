　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安案釋憲因新版憲訴法卡關　綠委估：給白營一個跟藍營分手理由

▲▼高虹安 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲停職中的新竹市長高虹安。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費，一審判處7年4月。高等法院承審法官則認為本案違背法律明確性原則，昨裁定停止審理，並聲請釋憲，然而，在野黨推動《憲訴法》修正，待新法生效後將變相癱瘓憲法法庭，高虹安將首當其衝，行政院也對《憲訴法》修正提出覆議案。綠委鍾佳濱今（3日）受訪時表示，反對行政院覆議需要57票，因此民眾黨8票舉足輕重，高虹安案可能給民眾黨一個跟國民黨分手的理由。

依據目前的憲法訴訟法，各法院對所審理的案件，在裁判上所應適用的法律，依據合理確信，認為該法律牴觸憲法，且對於該案件的裁判結果有直接影響，可以聲請憲法法庭釋憲。高虹安擔任立法委員期間，浮報濫報虛報助理費，將多報的款項交給自己花用，被以貪污治罪條例起訴，一審判決七年四個月有期徒刑。現二審法院認為立法院組織法第32條有違憲疑慮，聲請憲法法院解釋 所以案件暫時停止審理。

然而，因在野黨推動《憲訴法》修正與大法官人事案杯葛，憲法法庭需10名大法官才能評議，做成違憲宣告人數不得低於9人，現行8人無法受理、裁決。行政院昨（2）日確定對《憲訴法》提起覆議並提出「妨礙憲法法庭運作」、「破壞憲政秩序」及「影響權利救濟」3理由。

對於高虹安案，鍾佳濱表示，目前最新版本三讀過後還沒生效，依照現行憲訴法，憲法法庭是可以受理的，受理之後才有其他事情。

鍾佳濱認為，現在憲法法庭案子很多，研判新的憲訴法生效後，他們也會對此提出暫時處分，不只有高虹安，還有很多律師、人民提出的救濟送到憲法法庭，正決定要不要受理，若憲訴法生效，高虹安只是其中一個受影響的人。

而行政院已針對憲訴法修正送出覆議案，鍾佳濱指出，反對行政院覆議需要57票，因此民眾黨8票舉足輕重，過去民眾黨就算保持中立，國民黨表決也會贏，但覆議案需要絕對多數，高虹安案會讓民眾黨有理由不跟國民黨合作。

鍾佳濱認為，民眾黨對於要不要藍白合一定也有很多討論，民眾黨要轉向跟民進黨合作，或是繼續跟國民黨合作，他們當然會衡量利弊得失，高虹安案可能給民眾黨一個跟國民黨分手的理由。

至於是否透過杯葛方式？鍾佳濱指出，若覆議案能爭取到57票，為何要杯葛？國會目前生態就是藍白聯手、所向無敵，未來是否會因為新的代理主席有變化？且即便覆議不成功，也有其他方式阻止惡法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／反轉！官邸對峙的不是軍隊　尹錫悅「特殊部隊」背景曝
柯文哲又回看守所！　律師揭「北院轉變關鍵」
快訊／台中男大生浴室昏迷死亡！
金鐘導演5點駁大愛台　「不匯款要怎留50人員」
「柯文哲 vs 北檢」大鬥法！　時間軸一次看
大樂透中1.9億！　台中得主捐出800萬...2萬人受惠
相馬茜消失14年露臉了！　49歲凍齡美貌曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團提案要求立法院長改選　批韓國瑜一舉動「已不適任」

柯文哲再押！賴清德遭轟「歷史罪人」　矢板明夫：煽動民粹的說法

內政部指「統促黨結合黑幫、危害國安」　將聲請違憲解散

轟民眾黨「演司法迫害大戲」　簡舒培酸：應呼籲橘子回來救阿北

高虹安案釋憲因新版憲訴法卡關　綠委估：給白營一個跟藍營分手理由

〈三天三夜〉跳裂大巨蛋？退役少將揭行軍規定　北市府回應了

快訊／柯文哲案「接下來會很辛苦」！黃國昌發表最新談話

柯文哲遭羈押　黃國昌：檢察官「交保就抗告」已造成法官審理負擔

快訊／柯文哲4人再遭羈押禁見！北院說明「裁定理由」

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨喊「痛心至極」：支持律師提抗告

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

民進黨團提案要求立法院長改選　批韓國瑜一舉動「已不適任」

柯文哲再押！賴清德遭轟「歷史罪人」　矢板明夫：煽動民粹的說法

內政部指「統促黨結合黑幫、危害國安」　將聲請違憲解散

轟民眾黨「演司法迫害大戲」　簡舒培酸：應呼籲橘子回來救阿北

高虹安案釋憲因新版憲訴法卡關　綠委估：給白營一個跟藍營分手理由

〈三天三夜〉跳裂大巨蛋？退役少將揭行軍規定　北市府回應了

快訊／柯文哲案「接下來會很辛苦」！黃國昌發表最新談話

柯文哲遭羈押　黃國昌：檢察官「交保就抗告」已造成法官審理負擔

快訊／柯文哲4人再遭羈押禁見！北院說明「裁定理由」

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨喊「痛心至極」：支持律師提抗告

悲劇！活塞主力後衛「腓骨骨折」　艾維：復健就此展開

民進黨團提案要求立法院長改選　批韓國瑜一舉動「已不適任」

稱柯文哲「本來就該羈押！」　她點出3關鍵喊丟人：北院荒謬至極

快訊／反轉！在官邸對峙的不是軍隊　尹錫悅「特殊部隊」背景曝

加州墜機「撞進建築物」2死18傷　屋頂破大洞冒煙畫面曝光

戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

柯文哲再押！賴清德遭轟「歷史罪人」　矢板明夫：煽動民粹的說法

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

星巴克蛇年系列居然很可愛　買飲料券還送紅包袋

內政部指「統促黨結合黑幫、危害國安」　將聲請違憲解散

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

政治熱門新聞

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

即／柯文哲案「接下來很辛苦」！黃國昌最新談話

柯文哲遭羈押　黃國昌：檢「交保就抗告」造成法官負擔

黃國昌無奈「全台誰覺得柯文哲會逃」：腦袋有洞嗎

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨發聲明

快訊／柯文哲4人全羈押　黃國昌12字回應

數發部261人花3903萬聘清潔工　58人平均月薪5.6萬元

大巨蛋天花板裂痕　退將憶行軍1規定

即／沈慶京庭審突拆銅鑼燒吃！首曝自身罹3惡疾

扛不住「三天三夜」？　張惠妹嗨唱歌迷驚見大巨蛋天花板裂痕

黃國昌質疑高院審判長「變一個人」

即／3進北院遲到2小時！柯文哲：父親已昏迷

梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥

更多熱門

相關新聞

柯文哲收押、高虹安停審　不尊重司法就無公平正義

柯文哲收押、高虹安停審　不尊重司法就無公平正義

在第二次抗告以後，高院發回地院，要求重新審理羈押必要性，台北地院最終裁定將四名被告收押禁見。從3000萬，到7000萬，到最後收押，台北地院立場轉變的考量是什麼？

即／柯文哲案「接下來很辛苦」！黃國昌最新談話

即／柯文哲案「接下來很辛苦」！黃國昌最新談話

柯文哲遭羈押　黃國昌：檢「交保就抗告」造成法官負擔

柯文哲遭羈押　黃國昌：檢「交保就抗告」造成法官負擔

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨發聲明

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨發聲明

快訊／柯文哲4人全羈押　黃國昌12字回應

快訊／柯文哲4人全羈押　黃國昌12字回應

關鍵字：

高虹安釋憲憲訴法翁曉玲民眾黨黃國昌民進黨憲法法庭鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

動物管理員耍帥自拍「1人馴3獅」　遭活活咬死慘叫聲全錄下

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面