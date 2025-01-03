高虹安案釋憲因新版憲訴法卡關　綠委估：給白營一個跟藍營分手理由

▲停職中的新竹市長高虹安。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費，一審判處7年4月。高等法院承審法官則認為本案違背法律明確性原則，昨裁定停止審理，並聲請釋憲，然而，在野黨推動《憲訴法》修正，待新法生效後將變相癱瘓憲法法庭，高虹安將首當其衝，行政院也對《憲訴法》修正提出覆議案。綠委鍾佳濱今（3日）受訪時表示，反對行政院覆議需要57票，因此民眾黨8票舉足輕重，高虹安案可能給民眾黨一個跟國民黨分手的理由。

依據目前的憲法訴訟法，各法院對所審理的案件，在裁判上所應適用的法律，依據合理確信，認為該法律牴觸憲法，且對於該案件的裁判結果有直接影響，可以聲請憲法法庭釋憲。高虹安擔任立法委員期間，浮報濫報虛報助理費，將多報的款項交給自己花用，被以貪污治罪條例起訴，一審判決七年四個月有期徒刑。現二審法院認為立法院組織法第32條有違憲疑慮，聲請憲法法院解釋 所以案件暫時停止審理。

然而，因在野黨推動《憲訴法》修正與大法官人事案杯葛，憲法法庭需10名大法官才能評議，做成違憲宣告人數不得低於9人，現行8人無法受理、裁決。行政院昨（2）日確定對《憲訴法》提起覆議並提出「妨礙憲法法庭運作」、「破壞憲政秩序」及「影響權利救濟」3理由。

對於高虹安案，鍾佳濱表示，目前最新版本三讀過後還沒生效，依照現行憲訴法，憲法法庭是可以受理的，受理之後才有其他事情。

鍾佳濱認為，現在憲法法庭案子很多，研判新的憲訴法生效後，他們也會對此提出暫時處分，不只有高虹安，還有很多律師、人民提出的救濟送到憲法法庭，正決定要不要受理，若憲訴法生效，高虹安只是其中一個受影響的人。

而行政院已針對憲訴法修正送出覆議案，鍾佳濱指出，反對行政院覆議需要57票，因此民眾黨8票舉足輕重，過去民眾黨就算保持中立，國民黨表決也會贏，但覆議案需要絕對多數，高虹安案會讓民眾黨有理由不跟國民黨合作。

鍾佳濱認為，民眾黨對於要不要藍白合一定也有很多討論，民眾黨要轉向跟民進黨合作，或是繼續跟國民黨合作，他們當然會衡量利弊得失，高虹安案可能給民眾黨一個跟國民黨分手的理由。

至於是否透過杯葛方式？鍾佳濱指出，若覆議案能爭取到57票，為何要杯葛？國會目前生態就是藍白聯手、所向無敵，未來是否會因為新的代理主席有變化？且即便覆議不成功，也有其他方式阻止惡法。