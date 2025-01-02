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財劃法挖中央財源！租補地方負擔28%　內政部：請自籌財源

▲▼內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院去年底三讀通過《財劃法》修正案，衝擊中央財政調度，內政部稱今年將刪減約283.5億元支出、佔總額28％，才能勉強打平，但遭藍營黨團質疑公然造謠。對此，內政部長劉世芳今（2日）表示，租金補貼在前年跟去年由中央全額負擔，今年受新財劃法影響，「我們的立場很簡單，錢已經有一部分被縣市政府拿過去，希望縣市政府也負起一部分責任，一起共同推動住宅政策」。

有關租金補貼的部分，劉世芳說，在2021年時，行政院有要求國土署做租金補貼時，約略是按照中央負責75％、地方負責25％，但到了前年至去年，改由中央全額負擔，「現在114年送到立院的預算，確實是用全額負擔的方式，租金補貼的上限大概是75萬戶為主」。立法院通過財劃法，若以2021年比例推算回去，可能要請各縣市自己負責28%金額。

劉世芳說，若用100%計算，目前核定戶數最多是台中，將近15萬戶，再來是新北、桃園，集中在六都最多。若以台中最多來計算，可獲得租金補貼的金額是高達61億左右，不過若114年預算是按照新的財劃法分配，就會請地方自籌財源約25％到28％。

內政部次長董建宏補充，114年預算就是照案編列，未來財劃法若繼續走下去，中央不可能有這麼多錢，會影響到未來的分配；基於試算原則，按照2021年規範去調配，各縣市政府就會按照財政能力來負擔。他說，不單只是租金補貼，也包括市區道路、行人安全計畫等，過去基於有效推動生命安全保障相關的建設，由中央全額補助，未來會強化跟地方合作及經費負擔。

「財劃法的衝擊很大。」董建宏表示，過去許多民生政策都是透過中央統籌，有些縣市財政狀況不好、但仍有相當比例民生需求，因此由中央統籌分配來幫助，但未來可能只能視財政狀況補助。

劉世芳說，剛剛所提到的比例是只針對租金補貼部分，未來行政院主計總處應該會按照22個縣市以財務狀況分四級到五級，補助比較多的可能會到35%到45%，像台北市等補助比較少的或許也不用到28%，20%甚至10%就可以了，這部分會視狀況而定。

劉世芳強調，無論怎麼樣，這個比例原則都要報到行政院，讓主計總處跟縣市地方政府的主計單位一起做會商，這樣才能保障居住正義的政策能如期推進，「我們的立場很簡單，錢已經有一部分被縣市政府拿過去，希望縣市政府也負起一部分責任，一起共同推動住宅政策」。

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