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批尹錫悅「卑鄙躲在官邸」！　韓在野黨喊話：自己走出來接受逮捕

▲▼公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅因戒嚴風波面臨調查，卻連續3次拒絕傳喚，法院批准逮捕令狀後，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）人員3日上午前往官邸，突破軍隊防線後與總統警護處僵持逾2小時。在野黨共同民主黨對此向尹錫悅喊話，呼籲他親自走出官邸配合逮捕。

根據《紐西斯通訊社》，民主黨發言人金城會3日發布書面簡報，批評尹錫悅「卑鄙地躲在官邸裡」，呼籲他自行走出官邸，「乖乖聽從逮捕令」。

金城會指出，「使大韓民國民主一度陷入危機的代價很大」，「大韓民國是法治國家，所有人都應協助執行對內亂主謀嫌疑人的合法拘捕令」，「不論發生什麼事，對內亂主謀嫌疑人的嚴格執法不能被妨礙」，「絕不能發生任何不幸、受傷或衝突」。

他呼籲代理總統兼代理國務總理、經濟副總理崔相穆，對總統警護處及總統秘書室等機關下達指示，要求配合執行逮捕令。此前，總統秘書室室長鄭鎮碩針對逮捕令聲稱，「只會聽從國民與代理總統的命令。」

金城會也向總統警護處喊話，「請銘記你們並非內亂主謀嫌疑人的私人軍隊，警護處長請勿對部下下達任何違反正當令狀執行的不當指示」，「請（警護處人員）堅決拒絕不正當的命令，絕不能出現任何妨礙依法律與原則執行公務的行為。」

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